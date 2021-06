Esperimento NASA: calamari hawaiani inviati nello spazio

Dozzine di calamaretti delle Hawaii sono nello spazio per lo studio.

I cuccioli di calamaro hawaiano sono stati allevati presso il Kewalo Marine Laboratory dell’Università delle Hawaii e sono stati lanciati nello spazio all’inizio di questo mese durante una missione di rifornimento SpaceX alla Stazione Spaziale Internazionale.

La ricercatrice Jamie Foster, che ha completato il suo dottorato presso l’Università delle Hawaii, sta studiando come il volo spaziale influenzi il calamaro nella speranza di rafforzare la salute umana durante le lunghe missioni spaziali, secondo quanto riportato lunedì dall’Honolulu Star-Advertiser .

I calamari hanno una relazione simbiotica con i batteri naturali che aiutano a regolare la loro bioluminescenza.

Quando gli astronauti sono a bassa gravità, la relazione del loro corpo con i microbi cambia, ha detto la professoressa dell’Università delle Hawaii Margaret McFall-Ngai, sotto la quale Foster ha studiato negli anni ’90.

“Abbiamo scoperto che la simbiosi degli esseri umani con i loro microbi è perturbata in condizioni di microgravità, e Jamie ha dimostrato che è vero nei calamari”, ha detto McFall-Ngai. “E, poiché è un sistema semplice, può andare a fondo di ciò che non va”.

Foster è ora un professore della Florida e ricercatore principale per un programma della NASA che studia come la microgravità influenzi le interazioni tra animali e microbi.

“Man mano che gli astronauti trascorrono sempre più tempo nello spazio, il loro sistema immunitario diventa quello che viene chiamato disregolato. Non funziona altrettanto bene”, ha detto Foster. “Il loro sistema immunitario non riconosce i batteri con la stessa facilità. A volte si ammalano».

Foster ha detto che capire cosa succede ai calamari nello spazio potrebbe aiutare a risolvere i problemi di salute che gli astronauti devono affrontare.

“Ci sono aspetti del sistema immunitario che semplicemente non funzionano correttamente durante i voli spaziali di lunga durata”, ha detto. “Se gli umani vogliono trascorrere del tempo sulla luna o su Marte, dobbiamo risolvere i problemi di salute per portarli lì in sicurezza”.

Il Kewalo Marine Laboratory alleva i calamari per progetti di ricerca in tutto il mondo. I piccoli animali sono abbondanti nelle acque hawaiane e sono lunghi circa 3 pollici (7,6 centimetri) da adulti.

Il calamaro tornerà sulla Terra a luglio.