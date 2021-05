Netanyahu bombarda i palestinesi pensando al dominio assoluto

Continua l’escalation di Israele sul popolo palestinese che ieri ha ucciso una serie di alti esponenti militari di Hamas colpendo tre palazzi mentre bombardava la Striscia di Gaza con attacchi aerei e militanti sul territorio. Decine di persone sono morte nelle peggiori violenze ricordando la guerra del 2014, senza nemmeno un’ipotesi risolutiva in vista.

I combattimenti hanno assunto molti tratti simili di quel devastante conflitto di 50 giorni tra Israele e Hamas, ma con un nuovo sorprendente fattore: un’esplosione di rabbia da parte dei cittadini palestinesi di Israele a sostegno di coloro che vivono nei territori e la controffensiva degli ebrei israeliani.

In risposta, Israele ha schierato guardie di confine in due città miste arabo-ebraiche che hanno visto disordini nei giorni precedenti, tra cui l’incendio di un ristorante di proprietà ebraica e di una sinagoga, la sparatoria fatale di un uomo arabo e attacchi alle auto di proprietà araba. È stato un uso raro delle forze paramilitari che normalmente reprimono le proteste dei palestinesi in Cisgiordania e Gerusalemme est.

Intense nuvole di fumo grigio si sono alzate a Gaza, mentre gli attacchi aerei israeliani hanno colpito i palazzi e hanno fatto esplodere diverse installazioni di sicurezza di Hamas. In Israele, centinaia di razzi lanciati dai governanti di Hamas e da altri militanti di Gaza a volte hanno sopraffatto le difese missilistiche e hanno inviato sirene ed esplosioni di incursioni aeree che echeggiavano attraverso Tel Aviv, la più grande area metropolitana di Israele, e altre città.

Il bilancio delle vittime a Gaza è salito a 53 palestinesi, tra cui 14 bambini e tre donne, secondo il ministero della Salute. Almeno 320 sono stati feriti, di cui 86 bambini e 39 donne. Sette sono state uccise sul lato israeliano dai razzi, inclusa la prima morte di un soldato israeliano in questo conflitto. Gli altri morti sono stati civili, tra cui tre donne e due bambini, uno dei quali un bambino di 6 anni ucciso in un attacco missilistico su un condominio nella città di Sderot. Decine di persone in Israele sono state ferite.

Non c’era alcun segno che nessuna delle due parti fosse disposta a fare marcia indietro. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha minacciato di espandere l’offensiva. Hamas ha chiesto una intifada su vasta scala. L’ultima rivolta di questo tipo è iniziata nel 2000 ed è durata più di cinque anni.

L’origine dell’esplosione di violenza è iniziata un mese fa a Gerusalemme Est, dove l’arroganza della polizia israeliana durante il mese sacro musulmano del Ramadan e la minaccia di sfratto di dozzine di famiglie palestinesi da parte di coloni ebrei hanno acceso proteste e scontri. Un punto focale è stato il complesso della moschea di Al-Aqsa, un sito sacro per ebrei e musulmani.

Hamas, sostenendo di difendere Gerusalemme, lunedì scorso ha lanciato razzi contro la città, intensificando le tensioni esasperate sul territorio.

Da allora, i militanti hanno lanciato più di 1.050 razzi da Gaza, secondo l’esercito israeliano, e Israele ha condotto centinaia di attacchi nel piccolo territorio in cui 2 milioni di palestinesi hanno vissuto sotto un paralizzante blocco israelo-egiziano da quando Hamas ha preso il potere nel 2007. Nella zona furono inviate brigate di fanteria, che indicavano i preparativi per una possibile invasione di terra.

Israele ha intensificato i suoi attacchi contro l’ala militare di Hamas. L’agenzia militare e per la sicurezza interna ha affermato di aver condotto una “operazione complessa e unica nel suo genere” che ha ucciso il comandante di Hamas incaricato della città di Gaza, la figura militare di Hamas di alto rango ucciso da Israele dal 2014, e molti altri militanti senior coinvolti nella produzione di razzi.

Israele ha colpito 350 obiettivi e ucciso almeno 30 militanti da lunedì notte, 14 dei quali ieri, ha detto il portavoce dell’esercito israeliano, il tenente colonnello Jonathan Conricus.

In uno degli attacchi più feroci, i caccia israeliani hanno sganciato due bombe su un edificio di 14 piani a Gaza, facendolo crollare. L’edificio, situato in una zona commerciale più trafficata del quartiere romano, ospitava attività commerciali oltre agli uffici per il canale satellitare Al-Aqsa di Hamas.

Gli attacchi aerei hanno anche abbattuto un edificio di 12 piani che ospitava uffici di Hamas e altre attività, e danneggiato pesantemente un edificio di nove piani con appartamenti residenziali, aziende mediche, una clinica odontoiatrica e uffici di intelligence di Hamas. In entrambi i casi Israele ha sparato colpi di avvertimento, mettendo in fuga persone impaurite.

Subito dopo, Hamas ha lanciato 100 razzi contro la città israeliana di Beersheba nel deserto in quella che si diceva fosse una rappresaglia.

Uno scoppio ha colpito un taxi a Gaza, uccidendo un uomo, una donna e un addetto ai lavori, e un secondo scoppio ha ucciso due uomini nelle vicinanze per strada, hanno detto i soccorritori in ospedale che hanno portato i corpi. Diverse persone antistanti altri sono rimaste ferite.

Le turbolenze di Gerusalemme e la battaglia che ne è seguita arrivano in un momento in cui il processo di pace israelo-palestinese da troppo tempo in stallo è praticamente inesistente, alimentando la frustrazione dei palestinesi.

Sono passati sette anni da quando le due parti hanno tenuto negoziati formali. La scena politica israeliana presta poca attenzione e il processo di pace non è stato certo un problema nelle recenti elezioni del paese. Le nazioni arabe, comprese molte che hanno recentemente raggiunto accordi di normalizzazione con Israele, raramente spingono per una risoluzione.

Il risultato ha lasciato i quasi 5 milioni di palestinesi in Cisgiordania, Striscia di Gaza e Gerusalemme Est che vivono in un limbo. Ora i recenti combattimenti hanno scatenato proteste nelle comunità arabe in Israele.

Non è ancora chiaro come questa nuova esplosione di combattimenti influenzerà il futuro politico di Netanyahu. Non è riuscito a formare una coalizione di governo dopo le elezioni parlamentari inconcludenti di marzo, e ora i suoi rivali politici hanno tre settimane per provare a formarne una.

Israele e Hamas hanno combattuto tre guerre da quando il gruppo militante islamico ha preso il potere a Gaza dalle forze palestinesi rivali. I conflitti si sono conclusi dopo che le potenze regionali e internazionali hanno convinto entrambe le parti ad accettare una tregua informale.

Israele ha dovuto affrontare pesanti critiche per il bombardamento di edifici residenziali a Gaza durante la guerra del 2014, una delle numerose tattiche che sono ora oggetto di un’indagine da parte della Corte penale internazionale su i crimini di guerra. Israele non essendo membro della corte ha respinto l’indagine.

Ma nonostante l’imbarazzante posizione di Netanyahu, l’Italia si schiera a favore di una dittatura senza captare che lo scopo di Israele è quello di liberarsi del popolo palestinese e raggiungere i territori più vicino al Mar Rosso. Obbiettivo importante per il commercio mondiale, di cui sia Putin quanto Erdogan hanno capito in anticipo qualora Israele dovesse raggiungere il Sinai diventerebbe un serio problema per tutti gli scambi commerciali in Occidente.