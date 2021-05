L’armata israeliana vuole sopprimere la Palestina sotto gli occhi del mondo

E’ l’apocalisse di un disastro annunciato quello che la Palestina è costretta a subire da più di trequarti di secolo. Un livellamento di demagogica ingerenza da parte dei partner occidentali, nonostante le urla di un popolo che rivendica la propria casa con il sangue, gira le spalle per non vedere.

Israele non è una terra, la Palestina invece sì! Ma il valore che può dare uno dei più grandi corrotti come Netanyahu, molto probabilmente, è più indispensabile di un popolo che chiede di essere lasciato in pace nella sua terra. Non mancano le perplessità che possono degenerare nello stigmatico appoggio irresponsabile dei paesi amici di Israele.

Sebbene i palestinesi non indosseranno mai il kippah, resta il fatto che l’imperialismo dei coloni è inaccettabile tanto quanto non più tollerabile. Israele manca di democrazia sottraendosi al valore dei diritti umani, gli stessi diritti che gli stati occidentali, i media mondiali si fregiano di condannare solo a piacimento; tutto questo deve essere fermato.

Fa sorridere quando il segretario stampa della Casa Bianca, Jen Psaki, dice che gli Stati Uniti stanno monitorando gli scontri violenti di questi ultimi giorni. Come appare ancor più ridicolo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che pur sapendo dei soprusi da parte di Israele nei confronti dei palestinesi, chiede moderazione a Gerusalemme; patetico!

Sostanzialmente gli accordi di Oslo, e l’UE farebbe bene a rendersene conto in fretta prima che diventi del tutto complice, devono essere riformati. Le Nazioni Unite da un lato ogni anno certifica con rapporti puntuali la condizione dei palestinesi e dall’altro non traduce tutto questo lavoro in posizioni e politiche forti nei confronti di Israele.

Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu è uno strumento poco efficace. I palestinesi sono diventati ostaggio della diplomazia internazionale che nel loro caso non prende le decisioni che dovrebbe mentre lo fa in altre situazioni. L’obiettivo di ‘una vita in isolamento’, uno degli ideatori della serie di rapporti, è contribuire a una attività di sensibilizzazione presso le varie parti internazionali, incluso il governo italiano, affinché prendano iniziative a favore dei diritti dei palestinesi. Su ciò, e alcune Ong lo hanno registrato in venti anni di lavoro nei Territori occupati, insistono con forza i palestinesi.

Oggi abbiamo una guerra. Creata nell’intendo di sterminare i veri proprietari di queste terre sotto il segno della Stella di Davide, sottraendo loro la dignità bombardando e uccidendo donne, uomini e bambini innocenti.