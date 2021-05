Il grido della Colombia contro le vessazioni del suo governo

Migliaia di colombiani hanno protestato in tutto il paese contro un governo che da lungo tempo ignora i loro bisogni, permettendo alla corruzione di dilagare ed è così fuori dal mondo che ha proposto aumenti delle tasse durante la pandemia di coronavirus.

Nonostante gli ordini di blocco del virus, dalla scorsa settimana i manifestanti si sono presentati in tutti i comuni della Colombia per proteste per lo più pacifiche contro l’amministrazione del presidente Iván Duque. Ma la violenza durante alcune manifestazioni ha provocato la morte di 26 persone, tra cui un agente di polizia, e più di 800 feriti, secondo i dati del governo.

Le organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato numerosi abusi della polizia e danno un numero di vittime più alto, mentre la comunità internazionale chiede il dialogo.

Le proteste sono iniziate il 28 aprile per la proposta di aumentare le tasse sui servizi pubblici, sul carburante, sui salari e sulle pensioni, ma si sono trasformate in una richiesta generale al governo di pagare debiti di vecchia data ai più vulnerabili della società, come gli indigeni e gli afro-latini. Anche se l’amministrazione ha ritirato la riforma fiscale, le proteste sono continuate e aumentate a causa delle notizie di violenze, morti e sparizioni della polizia.

Gli attivisti vedono un collegamento tra le attuali proteste e manifestazioni nel novembre 2019 su una serie di questioni: precedenti aumenti delle tasse, omicidio di leader sociali, corruzione ufficiale, disuguaglianza e rispetto di un accordo di pace che ha portato alla smobilitazione delle forze armate rivoluzionarie nel 2016 della Colombia.

Il malcontento espresso nel 2019 è peggiorato durante la pandemia di coronavirus quando le persone hanno visto scomparire i propri mezzi di sussistenza, i loro amici e familiari morire di COVID-19 e il governo ha lottato per rispondere. La loro rabbia si è ora riversata di nuovo sulle strade.

A volte i manifestanti hanno eretto blocchi stradali che secondo i funzionari hanno portato a carenze alimentari, impedito la consegna di vaccini e bloccato le ambulanze.

La risposta del Governo

Il ministro della Difesa Diego Molano ha detto che le forze di sicurezza hanno cercato di proteggere coloro che stanno manifestando pacificamente così come coloro che hanno scelto di restare a casa.

L’esercito a volte si è unito alla polizia da quando Duque il 1° maggio ha firmato il coinvolgimento delle forze armate fino a quando “gli atti di grave alterazione dell’ordine pubblico cessano”. Ciò consente ai sindaci di richiedere la presenza dell’esercito nelle aree urbane – una mossa messa in discussione dagli osservatori dei diritti umani.

“Gli standard internazionali (sui diritti umani) richiedono di limitare il più possibile l’uso militare per controllare i disordini interni. I soldati sono addestrati per i conflitti armati, non per la sicurezza dei cittadini”, ha detto José Miguel Vivanco, direttore per le Americhe di Human Rights Watch.

Duque giovedì ha invitato i leader sindacali ai colloqui. Fino a che punto può arrivare il dialogo non è chiaro, tuttavia, poiché la frustrazione pubblica nei confronti del suo governo è anteriore alla riforma fiscale ora ritirata.

Il governo sostiene che i gruppi ribelli si sono infiltrati nelle proteste e le imprese del traffico di droga stanno finanziando le manifestazioni. Duque ha persino classificato le azioni come “terrorismo a bassa intensità”.

Tuttavia, i leader delle manifestazioni affermano che le forze di sicurezza sono state estremamente violente e il governo stigmatizza i manifestanti.

L’epicentro delle manifestazioni e delle violenze è stata la città sud-occidentale di Cali, dove convergono movimenti di contadini e popolazioni indigene e afro-latine. A Cali c’è un “accumulo storico di malcontento sociale, rabbia e ribellione”, ha detto il sociologo Rosembert Ariza presso l’Università Nazionale della Colombia.

“È una città politicamente colta e può sembrare contraddittorio, ma l’esercizio della violenza non è altro che la risposta alla violenza che stanno ricevendo”.

Almeno 500 persone sono state arrestate durante le proteste, secondo i funzionari.

Gli osservatori internazionali hanno chiesto al governo di Duque di rispettare i diritti umani e garantire il diritto delle persone alla protesta.

Martha Hurtado, portavoce dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha detto che l’organizzazione è “profondamente allarmata” perché ha ricevuto informazioni che a Cali la “polizia ha aperto il fuoco sui manifestanti che protestavano contro la riforma fiscale, uccidendo e ferendo diverse persone”.

L’agenzia colombiana responsabile del monitoraggio del rispetto dei diritti umani ha riferito giovedì che 26 persone sono state uccise durante le proteste, tra cui un agente di polizia. L’agenzia non ha specificato il numero di morti in cui è stata coinvolta la polizia. In precedenza, l’agenzia aveva denunciato il coinvolgimento della polizia in una dozzina.

Nel frattempo, l’ufficio del sindaco di Bogotà, la capitale della Colombia, ha riferito che i manifestanti “hanno cercato di bruciare vivi” 10 agenti di polizia martedì.