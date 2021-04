Jeff Arnett, ex distillatore Jack Daniel’s, produrrà un nuovo whisky nel Tennessee

Jeff Arnett, l‘ex top distillatore di Jack Daniel’s, ha annunciato che lui e diversi partner apriranno una nuova distilleria di whisky vicino alle Great Smoky Mountains nel Tennessee.

Company Distilling aprirà per la prima volta una sala di degustazione di 3.712 metri quadrati e un ristorante a Townsend, nel Tennessee, hanno detto Jeff Arnett, ex mastro distillatore di Jack Daniel’s, e i suoi soci. Il prossimo anno seguiranno una distilleria principale di 1.858 metri quadrati ad Alcoa e una sala degustazione a Thompson Station, più vicino a Nashville.

Arnett sta collaborando con l’ex presidente della Tennessee Distillers Guild Kris Tatum; l’imprenditore edile Corey Clayton; fondatore della H. Clark Distillery Heath Clark e il CEO di Clayton Homes Kevin Clayton. Si prevede che l’iniziativa includerà un investimento di 20 milioni di dollari e fornirà dai 50 ai 60 posti di lavoro.

Le sedi dell’azienda Distilling saranno orientate verso l’esterno. La sede principale della distilleria di Alcoa di 13 acri comprenderà una sala di degustazione, un ristorante, un birrificio, un negozio al dettaglio, un locale di musica dal vivo, cornhole, aree da ballo, falò e libero accesso ai sentieri della Greenway, secondo il comunicato stampa.

La posizione di Townsend sarà lungo il fiume Little con la Townsend Greenway nella parte anteriore della proprietà di 13,5 acri (5 ettari), offrendo accesso a piste ciclabili, podistiche e nelle vicinanze per mountain bike ed escursionismo.

“Vorrei dire che questa è la prima distilleria in questa contea, ma sapete tutti che non lo è”, ha scherzato il sindaco della contea di Blount Ed Mitchell. “Vorrei dire che questa è la prima distilleria in cui hanno chiesto di parlare al sindaco. Le cose stanno davvero cambiando.”

La distilleria produrrà whisky bourbon puro rifinito con legno d’acero “per produrre un sorso come nessun altro”, ha detto Arnett in una dichiarazione.

Alla fine del 2020, Jack Daniel’s ha annunciato la partenza di Arnett dopo un periodo di quasi 20 anni con il potente produttore di whisky, inclusi i 12 anni in cui ha guidato la produzione.

In un evento ad Alcoa per annunciare la nuova impresa, Arnett ha sottolineato l’orgoglio che provava per il lavoro svolto durante la sua permanenza alla Jack Daniel’s, ma si è detto entusiasta anche di “fare qualcosa di diverso”.

“Mi sentivo come se fosse ora di andare avanti”, ha detto.