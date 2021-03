COVID, didattica a distanza: in Lombardia boom di dispositivi rigenerati (+40%)

Tra zona arancione rafforzata e zona rossa, in Lombardia la didattica a distanza torna a essere tema centrale per moltissime famiglie. Nella regione, come evidenzia il sito ‘tuttoscuola.com‘, sono infatti oltre un 1.400.000 gli studenti da oggi impegnati con la ‘DAD’.

A tal proposito, l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (realtà della Grande Distribuzione Organizzata con una sessantina di punti vendita nel Nord Italia, 40 dei quali in Lombardia) evidenzia la forte richiesta di notebook, tablet, smartphone e computer ‘rigenerati’. ‘Il Gigante’ è infatti il primo gruppo della GDO a offrire prodotti con queste caratteristiche.

Un’iniziativa che, proprio alla luce del ritorno della DAD, a marzo sta facendo registrare un incremento del 40% rispetto al mese precedente e del 20% se rapportato a gennaio. “Offriamo ‘rigenerati’ dei brand più affermati, garantiti per dodici mesi – spiega Giorgio Panizza, consigliere di amministrazione del Gruppo – con un risparmio assicurato. Inoltre, riutilizzando i dispositivi, diamo un contributo che va nella direzione della tutela dell’ambiente”.

Al vertice della classifica degli acquisti ‘rigenerati’ ci sono i notebook, seguiti da tablet e smartphone. L’iniziativa riguarda per ora i grandi punti vendita di Cinisello Balsamo, alla porte di Milano, e di Villasanta, in Brianza. Ma entro fine mese verrà estesa ad altri sei ‘Ipermercati’ per completare poi il quadro, in aprile, a tutti gli ipermercati ‘Il Gigante’ della Lombardia.