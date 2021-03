Coronavirus; MLG: Editori aderiscano a proposta Lombardia, vaccino anti-covid anche ai giornalisti

“Nel valutare positivamente l’iniziativa della Regione Lombardia di collaborare con le associazioni di categoria per vaccinare i lavoratori delle imprese, ci rivolgiamo alla Federazione del Editori, ai singoli Editori, all’Ordine della Lombardia e all’Associazione Lombarda dei Giornalisti affinché contattino l’assessorato regionale al Welfare per prevedere un piano di vaccinazione per tutti quei giornalisti che, di fatto, hanno garantito e stanno garantendo, con un’effettiva presenza lavorativa pressoché quotidiana, un importante ruolo di servizio pubblico nell’ambito della pandemia”. La proposta è dei consiglieri dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti, della Federazione Nazionale della Stampa e dell’Ordine dei Giornalisti appartenenti al Movimento Liberi Giornalisti Alan Patarga, Giuseppe Gallizzi, Francesco Caroprese, Angelo Baiguini, Pietro Poidimani, Giuseppe Alberti, Paolo Pirovano, Roberto Di Sanzo e Angela Battaglia.

“Così come sta avvenendo per molte altre Organizzazioni, che rappresentano categorie di lavoratori – prosegue il Movimento Liberi Giornalisti – auspichiamo dunque che la FIEG e tutti gli altri soggetti che ne hanno titolo aderiscano all’iniziativa della Regione Lombardia per vaccinare in azienda i propri dipendenti”. “Per non escludere nessuno e in considerazione della disponibilità già resa nota da Casagit – conclude la nota – chiediamo altresì, anche a Odg Lombardia e a Alg, di attivarsi in modo tale che anche i giornalisti, operatori tv e fotografi freelance – non dipendenti da imprese – che ogni giorno sono impegnati sul campo per informare sull’evoluzione della pandemia, segnalino la volontà di aderire alla campagna vaccinale, individuando così per loro, in sintonia con la Regione Lombardia, un percorso per la somministrazione del vaccino”.