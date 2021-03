L’OMS rileva che 1 donna su 3 subisce violenza fisica e sessuale

L’agenzia per la salute delle Nazioni Unite e i suoi partner hanno scoperto in un nuovo studio che quasi una donna su tre nel mondo ha subito violenza fisica o sessuale nel corso della sua vita, definendo i risultati un “quadro orribile” che richiede un’azione da parte di governi e comunità nello stesso modo.

Il rapporto pubblicato martedì dall’Organizzazione mondiale della sanità, basato su quello che l’agenzia ha definito il più grande studio mai realizzato sulla prevalenza della violenza contro le donne, ha anche scoperto che tale violenza inizia presto. Dice che un quarto delle giovani donne che hanno avuto una relazione hanno subito violenza da parte di un partner intimo quando hanno raggiunto i 20 anni.

Le cifre, che tracciano un periodo dal 2010 al 2018, non coprono l’impatto della pandemia COVID-19. Gli studi hanno mostrato un aumento della violenza domestica contro le donne poiché i governi in molti luoghi hanno ordinato blocchi e altre restrizioni che hanno portato molte persone a rimanere a casa.

Lo studio, il primo del suo genere dall’OMS in otto anni, raccoglie dati da 158 paesi e prende in considerazione sia la violenza da parte di partner intimi di donne e ragazze di età superiore ai 15 anni, sia la violenza sessuale da parte di non partner.

“I risultati dipingono un’immagine orribile. Si stima che circa 736 milioni di donne – quasi una donna su tre in tutto il mondo – abbiano subito violenza da partner intimo, violenza sessuale da un non partner – o entrambi – almeno una volta nella vita”, ha detto il ​​direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Questo è un vecchio problema, ma possiamo cambiarlo”, ha detto. “Possiamo tutti alzare la voce per dire che la violenza contro le donne non è mai accettabile”.

Il capo dell’OMS ha esortato i governi, gli individui e le comunità ad aiutare ad affrontare il problema, ad esempio attraverso la riforma delle leggi discriminatorie, il rafforzamento dei diritti economici delle donne, l’educazione sessuale e norme sfidanti che “supportano visioni dannose della mascolinità e perdonano la violenza contro le donne”.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, direttore esecutivo di UN Women, ha definito la violenza contro le donne “la violazione dei diritti umani più diffusa e persistente che non viene perseguita”.

“Siamo particolarmente preoccupati per il fatto che la violenza domestica sia stata così radicata perché la casa è l’unico posto in cui una donna può trovare rifugio e pace, presumibilmente”, ha aggiunto. “Ma come possiamo vedere, non è così.”

L’agenzia afferma che la violenza da partner intimi è di gran lunga la forma più diffusa di violenza contro le donne a livello globale, che colpisce circa 641 milioni di persone. Ma il 6% delle donne che hanno preso parte ha riferito di essere stato aggredito sessualmente da qualcuno diverso dal proprio partner e si ritiene che questa stima sottostimi il numero reale a causa dello stigma e della sottostima di abusi sessuali.

Lo studio ha rilevato che tale violenza colpisce in modo sproporzionato le donne nei paesi a reddito medio-basso, con alcuni paesi che mostrano una prevalenza di circa la metà di tutte le donne.