Il procuratore CPI, Fatou Bensouda, avvia le indagini sui crimini in Palestina

Il procuratore capo della Corte penale internazionale ha avviato un’indagine su presunti crimini nei territori palestinesi, concentrando l’attenzione del tribunale sulle azioni militari israeliane e sulla costruzione di insediamenti sulle terre catturate nella guerra in Medio Oriente del 1967.

La decisione ha inferto un colpo imbarazzante al governo israeliano, che aveva condotto un’aggressiva campagna diplomatica e di pubbliche relazioni dietro le quinte per bloccare le indagini. Ha anche sollevato la possibilità di mandati di arresto emessi contro funzionari israeliani sospettati di crimini di guerra, rendendo potenzialmente rischioso viaggiare all’estero.

“Lo stato di Israele è sotto attacco”, ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu in una dichiarazione videoregistrata. “Il tribunale internazionale di parte dell’Aia ha preso una decisione che è l’essenza dell’antisemitismo e dell’ipocrisia”.

“Vi prometto che lotteremo per la verità fino a quando non annulleremo questa decisione scandalosa”, ha detto.

La decisione di Fatou Bensouda era attesa da quando il tribunale ha stabilito il mese scorso che lei aveva giurisdizione sul caso. Un’indagine preliminare di Bensouda nel 2019 aveva trovato una “base ragionevole” per aprire un caso di crimini di guerra.

In una dichiarazione, Bensouda ha detto che l’indagine esaminerà “i crimini nella giurisdizione del tribunale che si presume siano stati commessi” dal 13 giugno 2014. Ha detto che l’indagine sarà condotta “in modo indipendente, imparziale e oggettivo, senza paure”. Questo compito sarà ora affidato a Karim Khan, l’avvocato britannico che diventerà il procuratore capo del tribunale a giugno.

La decisione di mercoledì sposta l’attenzione della corte su due politiche israeliane chiave degli ultimi anni: le sue ripetute operazioni militari contro i militanti palestinesi nella Striscia di Gaza, evidenziate da una devastante guerra del 2014, e la sua espansione degli insediamenti ebraici a Gerusalemme est e nella Cisgiordania occupata. Gli esperti dicono che Israele potrebbe essere particolarmente vulnerabile ai procedimenti giudiziari per le sue politiche di insediamento.

Sebbene i palestinesi non abbiano uno stato indipendente, nel 2012 è stato concesso loro lo status di osservatori non membri nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, consentendo loro di aderire a organizzazioni internazionali come la CPI. Da quando sono entrati in tribunale nel 2015, hanno spinto per un’indagine sui crimini di guerra contro Israele. Israele, che non è un membro della corte, aveva detto di non avere giurisdizione perché la Palestina non è uno stato sovrano.

L’Autorità Palestinese, che amministra aree autonome nella Cisgiordania occupata da Israele, ha accolto con favore la mossa di mercoledì.

“Questo passo tanto atteso serve il vigoroso sforzo della Palestina per ottenere giustizia e responsabilità come basi indispensabili per la pace”, ha detto il ministero degli Esteri palestinese.

I palestinesi hanno scelto giugno 2014 come inizio delle indagini in concomitanza con il periodo precedente alla devastante guerra israeliana a Gaza di quell’estate.

Durante i combattimenti, secondo le stime delle Nazioni Unite, oltre 2.200 palestinesi, inclusi quasi 1.500 civili, sono stati uccisi dal fuoco israeliano. Almeno 67 soldati e sei civili sono stati uccisi dalla parte israeliana, secondo i dati israeliani.

Israele ha sostenuto di aver intrapreso una guerra di autodifesa contro il fuoco continuo di razzi contro le sue città. Incolpa i governanti di Hamas, militanti islamici di Gaza, per l’elevato numero di vittime civili perché il gruppo ha lanciato attacchi dalle zone residenziali, attirando la rappresaglia israeliana.

Bensouda ha anche detto che la sua sonda esaminerà le azioni di Hamas, che ha lanciato razzi indiscriminatamente contro Israele durante la guerra del 2014.

A Gaza, Hamas ha comunque accolto con favore l’avvio delle indagini e ha invitato Bensouda a “resistere a qualsiasi pressione” che potrebbe affossare il processo.

“Questo è un passo avanti per attuare la giustizia, punire l’occupazione e rendere giustizia al popolo palestinese”, ha detto il portavoce di Hamas Hazem Qassem. Ha detto di essere fiducioso che gli attacchi missilistici sulle città israeliane fossero legittimi secondo il diritto internazionale.

La CPI è destinata a fungere da tribunale di ultima istanza quando i sistemi giudiziari degli stessi paesi non sono in grado o non sono disposti a indagare e perseguire i crimini di guerra.

Israele non riconosce la sua autorità, affermando di avere un sistema giudiziario indipendente di livello mondiale. Ma i palestinesi e i gruppi per i diritti umani dicono che Israele è incapace di indagare su se stesso e ha una storia di crimini militari che mascherano.

Dopo la guerra, i militari hanno aperto dozzine di indagini sulla condotta delle truppe. Sebbene ci fossero solo una manciata di condanne per accuse minori, ciò potrebbe essere sufficiente per il tribunale, che l’anno scorso ha archiviato un caso simile contro le truppe britanniche in Iraq perché le autorità britanniche avevano indagato.

In riferimento al sistema giudiziario israeliano, Bensouda ha affermato che l’indagine “consentirà una valutazione continua delle azioni intraprese a livello nazionale in conformità con il principio di complementarità”.

Gli esperti hanno avvertito che Israele potrebbe avere difficoltà a difendere le sue politiche di insediamento a Gerusalemme est e in Cisgiordania.

Gli insediamenti sono ampiamente considerati illegali in base al principio della Convenzione di Ginevra secondo cui a una potenza occupante è vietato trasferire la sua popolazione nei territori catturati in guerra. I trasferimenti di popolazione sono elencati come crimini di guerra nel trattato istitutivo della Corte penale internazionale, lo Statuto di Roma.

Israele ha annesso Gerusalemme est dopo la guerra in Medio Oriente del 1967 e considera il territorio conteso della Cisgiordania. Ma le sue posizioni non sono riconosciute a livello internazionale e la maggior parte del mondo considera entrambe le aree territori occupati.

Oggi, circa 700.000 coloni vivono nelle due aree, che i palestinesi rivendicano, insieme a Gaza, come futuro stato. Israele dice che il destino di queste aree dovrebbe essere risolto nei negoziati e che il coinvolgimento della CPI spingerà i palestinesi lontano dal tavolo dei negoziati.

Bensouda ha affermato che le priorità nell’indagine saranno “determinate a tempo debito” sulla base di vincoli tra cui la pandemia di coronavirus, le risorse limitate e il pesante carico di lavoro esistente dei pubblici ministeri.

Sebbene la decisione di mercoledì non rappresenti alcuna minaccia immediata per Israele, il tribunale ha l’autorità di emettere in silenzio mandati di arresto per persone sospettate di crimini.

Netanyahu è stato primo ministro durante la guerra di Gaza del 2014 ed è stato un forte sostenitore degli insediamenti. Il suo ministro della difesa, Benny Gantz, era il comandante militare di Israele durante la guerra. I media israeliani hanno affermato che Israele è in contatto con gli alleati che sono membri della Corte penale internazionale per ricevere avvertimenti su potenziali mandati di arresto contro i suoi cittadini.

Nella sua dichiarazione, Netanyahu ha detto che Israele è stato ingiustamente individuato. Ha accusato la corte di “chiudere un occhio sull’Iran, la Siria e le altre dittature che stanno commettendo veri crimini di guerra”.

I gruppi internazionali per i diritti umani hanno elogiato la decisione come un passo verso la giustizia per le vittime israeliane e palestinesi.

“L’affollato registro della corte non dovrebbe dissuadere l’ufficio del procuratore dal perseguire ostinatamente casi contro chiunque sia credibilmente implicato in tali crimini”, ha detto Balkees Jarrah, direttore della giustizia internazionale associato di Human Rights Watch.

“I paesi membri della CPI dovrebbero essere pronti a proteggere ferocemente il lavoro della corte da qualsiasi pressione politica”, ha detto.