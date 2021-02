Sono stati liberati 42 ostaggi rapiti in una scuola nigeriana

27 sono studenti

Un rapporto dice che 42 persone sono state liberate, tra cui 27 studenti, le quali furono rapite due settimane fa da una scuola nel nord della Nigeria.

Il capo segretario stampa del governatore dello stato del Niger, Mary Noel-Berje, ha dichiarato che le persone rilasciate sono arrivate nella capitale dello stato, Minna. “Li abbiamo ricevuti”, ha detto. Gli studenti, gli insegnanti e i membri della famiglia sono stati rapiti da uomini armati del Government Science College di Kagara.

Il loro rilascio è stato annunciato il giorno dopo che la polizia ha detto che uomini armati avevano rapito 317 ragazze di un collegio altrove nel nord della Nigeria, nello stato di Zamfara. Un residente ha detto che gli uomini armati hanno anche attaccato un campo militare e un checkpoint vicini, impedendo ai soldati di interferire con il rapimento di massa.

Diversi grandi gruppi di uomini armati operano nello stato di Zamfara, descritti dal governo come banditi, e sono noti per rapire per denaro e per spingere per il rilascio dei loro membri dalla prigione.

Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha detto venerdì che l’obiettivo principale del governo è quello di riportare tutti gli ostaggi della scuola sani e salvi.

“Non soccomberemo al ricatto di banditi e criminali che prendono di mira studenti innocenti in attesa di enormi pagamenti di riscatto”, ha detto. “Che banditi, rapitori e terroristi non si facciano illusioni sul fatto di essere più potenti del governo”.

La Nigeria ha assistito a numerosi attacchi e rapimenti di questo tipo nel corso degli anni, in particolare il rapimento di massa nell’aprile 2014 da parte del gruppo jihadista Boko Haram di 276 ragazze della scuola secondaria di Chibok, nello stato di Borno. Mancano ancora più di cento ragazze.

A dicembre, 344 studenti sono stati rapiti dalla scuola secondaria di scienze governative di Kankara, nello stato di Katsina. Alla fine sono stati rilasciati.