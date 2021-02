Boris Johnson: “Il cambiamento climatico minaccia la sicurezza mondiale”

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha avvertito i leader mondiali che il cambiamento climatico è una minaccia per la sicurezza di tutte le nazioni e ha criticato aspramente le persone di tutto il mondo che dicono che questa è “roba verde da un mucchio di alberi e non adatto alla diplomazia internazionale e alla politica internazionale”.

Ha indicato i 16 milioni di persone sfollate ogni anno a causa di disastri meteorologici, alcuni che diventano facili prede di estremisti violenti, agricoltori che perdono un altro raccolto di grano a causa della siccità e passano alla coltivazione di papaveri da oppio e ragazze costrette ad abbandonare la scuola per cercare l’acqua diventa preda dei trafficanti di esseri umani. Ha anche citato gli impatti del cambiamento del livello del mare e degli incendi.

“Che ti piaccia o no, è una questione di quando, non se, il tuo paese e il tuo popolo dovranno affrontare questi impatti sulla sicurezza del cambiamento climatico”, ha avvertito i leader in una riunione ad alto livello del Consiglio di sicurezza sul clima- rischi correlati alla pace e alla sicurezza internazionale.

Presiedendo la riunione dell’organo più potente delle Nazioni Unite durante la presidenza del Regno Unito questo mese, Johnson ha esortato il consiglio a dimostrare la leadership per proteggere la pace, la sicurezza e la stabilità globali.

John Kerry, l’inviato presidenziale speciale degli Stati Uniti per il clima, ha ringraziato le nazioni europee per essersi impegnate ad affrontare il cambiamento climatico durante “l’ingiustificabile assenza” degli Stati Uniti durante la precedente amministrazione.

L’ex presidente Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti dallo storico accordo sul clima di Parigi del 2015 volto a impedire che le temperature globali aumentassero di 1,5 gradi Celsius (2,7 gradi Fahrenheit) rispetto ai tempi preindustriali, riducendo le emissioni di gas serra che causano il riscaldamento globale.

Kerry ha detto che il presidente Joe Biden sa che “non c’è un’ora da perdere” e la sua amministrazione mira a mettere gli Stati Uniti sulla strada per ridurre le emissioni di combustibili fossili in un modo che sia “irreversibile – irreversibile da qualsiasi presidente o demagogo del futuro”.

Questa sembrava essere una delle assicurazioni più esplicite dell’amministrazione Biden che i paesi stranieri dovrebbero andare avanti e fare accordi con l’amministrazione sul clima nonostante i timori che Trump o uno dei suoi sostenitori populisti di “America First” riprendano il potere nel 2024.

Kerry ha definito la crisi climatica “indiscutibilmente un problema del Consiglio di sicurezza”, affermando che il Pentagono l’ha definita “un moltiplicatore di minacce”. Ma anche se il cambiamento climatico è stato ripetutamente definito “una minaccia esistenziale”, ha detto, “dobbiamo ancora rispondere con l’urgenza richiesta”.

Ha definito la conferenza delle Nazioni Unite sul clima che la Gran Bretagna sta ospitando a Glasgow da novembre “la nostra ultima migliore speranza di entrare in pista e ottenere questo risultato”. Ci si aspetta che le nazioni alla conferenza propongano tagli più ambiziosi all’inquinamento.

Dicendo di essere “molto felice” di vedere gli Stati Uniti di nuovo al tavolo, il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito che “un fallimento sul clima minerebbe gli sforzi per prevenire i conflitti e consolidare la pace”.

Ha invitato il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a nominare un inviato delle Nazioni Unite per la sicurezza climatica, che sarebbe tenuto a riferire annualmente, dicendo “ciò che è in gioco è la nostra salute, le nostre vite e la stabilità del nostro pianeta”.

L’inviato speciale della Cina per il cambiamento climatico, Xie Zhenhua, ha ribadito che “il cambiamento climatico è diventato una minaccia pressante e seria per la sopravvivenza, lo sviluppo e la sicurezza dell’umanità”.

“Il paese ha raggiunto i suoi obiettivi per il 2020 prima del previsto”, ha detto Xie, aggiungendo che “la Cina ha ora il maggior numero di veicoli a nuova energia nel mondo”.

Il presidente del Kenya Uhuru Kenyatta ha sottolineato l’impatto del clima e della sicurezza sull’Africa, che ha lamentato “purtroppo subirà le peggiori conseguenze del cambiamento climatico nonostante sia il meno responsabile dei gas serra globali”.

Ha detto che il Corno d’Africa colpito dalla siccità, il prosciugamento del bacino del Lago Ciad, il restringimento delle praterie del Sahel e della savana “e il peggioramento delle vulnerabilità economiche hanno messo in moto dinamiche politiche, demografiche e migratorie che aumentano la minaccia di insurrezioni ed estremismo violento”.

Il segretario generale Guterres ha affermato che “è necessario fare molto di più” e ha esortato a concentrarsi maggiormente sul raggiungimento degli obiettivi di Parigi, affermando che “guardiamo ai principali emettitori per dare l’esempio nei prossimi mesi”.

Il capo delle Nazioni Unite ha chiesto un drammatico aumento degli investimenti per proteggere paesi, comunità e persone “da impatti climatici sempre più frequenti e gravi”, un aumento dei sistemi di allerta precoce e affrontare la povertà, la mancanza di cibo e gli sfollamenti causati dalle perturbazioni climatiche che contribuire al conflitto.

Il famoso emittente e naturalista britannico David Attenborough, in un videomessaggio trasmesso poco prima che Johnson aprisse ufficialmente l’incontro, ha avvertito che “se continuiamo sul nostro percorso attuale, affronteremo il collasso di tutto ciò che ci porta la nostra sicurezza”, compreso il bene, l’acqua, temperature abitabili e cibo dagli oceani.

“Abbiamo lasciato il periodo climatico stabile e sicuro che ha dato i natali alla nostra civiltà”, ha detto. “Non si può tornare indietro.”

Ma Attenborough ha detto che “se agiamo abbastanza velocemente possiamo raggiungere un nuovo stato stabile” e la conferenza delle Nazioni Unite a novembre “potrebbe essere la nostra ultima opportunità per fare questo cambiamento”.