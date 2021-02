Joe Biden riporta l’America al tavolo del dibattito sul clima

Biden apre al patto di Parigi

I leader mondiali hanno accolto con favore il ritorno ufficiale degli Stati Uniti all’accordo sul clima di Parigi, ma il presidente Joe Biden attende passi politicamente più complicati, compresa la definizione di un obiettivo nazionale difficile nei prossimi mesi per ridurre le dannose emissioni di combustibili fossili.

E anche quando Biden ha notato il primo giorno di ritorno del paese nel patto sul clima, il pericoloso riscaldamento del globo è stato solo uno di una lunga lista di problemi urgenti che ha sollevato in un video discorso ai leader europei venerdì, ad un mese nella sua amministrazione. Prima di sollevare le questioni climatiche, ha toccato la pandemia globale, le economie nazionali flebili e le relazioni tese con la Cina, tra le altre questioni che minacciano di impedire e ritardare l’affrontare lo status della nazione come il principale inquinatore di carbonio del mondo dopo la Cina.

Nonostante tutte le altre sfide, Biden ha detto, parlando alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, “non possiamo più ritardare o fare il minimo indispensabile per affrontare il cambiamento climatico. Questa è una crisi esistenziale globale e tutti noi soffriremo se falliremo”.

Biden ha firmato un ordine esecutivo nel suo primo giorno in carica per annullare il ritiro ordinato dal presidente Donald Trump. Trump aveva detto subito dopo essere entrato in carica che avrebbe avviato il processo di ritiro degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi, ma non è entrato in vigore fino al 4 novembre 2020, a causa delle disposizioni dell’accordo.

Ufficialmente, gli Stati Uniti sono stati fuori dal patto mondiale sul clima solo per 107 giorni. Faceva parte del ritiro di Trump dalle alleanze globali in generale e della sua visione, spesso dichiarata ma falsa, che il riscaldamento globale fosse un approccio ridicolmente sbagliato dagli scienziati del mondo.

Più in generale, Trump ha invertito le iniziative dell’era Obama per contenere le emissioni di petrolio, gas e carbone e ha aperto nuove terre e acque federali all’esplorazione e alla perforazione. Biden sta lavorando per ribaltare queste misure e inoltre ha promesso un remake di 2 trilioni di dollari delle reti elettriche, dei sistemi di trasporto e di altre infrastrutture statunitensi per ridurre drasticamente l’inquinamento da combustibili fossili.

Mentre il ritorno di venerdì è fortemente simbolico, i leader mondiali dicono di aspettarsi che l’America dimostri la sua serietà alla causa. Sono particolarmente ansiosi che gli Stati Uniti annunciano il loro nuovo obiettivo nazionale per il 2030 per il taglio delle emissioni di combustibili fossili, che gli scienziati concordano stanno alterando il clima della Terra e peggiorando gli estremi di siccità, uragani, inondazioni e altri disastri naturali.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha detto giovedì che il rientro ufficiale americano “è di per sé molto importante”, così come l’annuncio di Biden che gli Stati Uniti torneranno a fornire aiuti per il clima alle nazioni più povere, come promesso nel 2009.

“Non si tratta di quanti giorni. È il simbolismo politico che la più grande economia rifiuta di vedere l’opportunità di affrontare il cambiamento climatico”. ha detto Christiana Figueres, l’ex capo del clima delle Nazioni Unite. È stata una delle forze principali nell’elaborare l’accordo per lo più volontario del 2015 in cui le nazioni stabiliscono i propri obiettivi per ridurre i gas serra.

Una paura era che altre nazioni avrebbero seguito l’America nell’abbandonare la lotta per il clima, ma nessuna l’ha fatto, ha detto Figueres. Ha detto che il vero problema erano quattro anni di inazione climatica da parte dell’amministrazione Trump. Le città, gli stati e le imprese americane lavoravano ancora per ridurre l’anidride carbonica che intrappola il calore, ma senza la partecipazione del governo federale.

“Abbiamo perso troppo tempo”, ha detto Figueres.

Inger Andersen, direttore del programma ambientale presso le Nazioni Unite, ha detto che l’America deve dimostrare la sua leadership al resto del mondo, ma ha detto che non ha dubbi che lo farà quando presenterà i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni richiesti.

“Ci auguriamo che si traducano in una riduzione delle emissioni molto significativa, e saranno un esempio da seguire per altri paesi”, ha detto Guterres.

L’amministrazione Biden sta ora lavorando a un obiettivo che bilanci significativi tagli alle emissioni con le realtà politiche e finanziarie. Stabilire un obiettivo di emissioni degli Stati Uniti entro aprile, quando Biden prevede di ospitare i leader mondiali per un vertice della Giornata della Terra, aiuterebbe l’amministrazione a stimolare anche altri paesi per ambiziosi tagli delle emissioni. Quell’incontro di primavera dovrebbe vedere i paesi iniziare “a mettere gli acconti sul tavolo”, ha detto venerdì John Kerry, l’inviato di Biden per il clima.

I leader repubblicani lo stanno già combattendo.

Il senatore del Wyoming John Barrasso, il massimo repubblicano nel comitato energetico del Senato, ha criticato Biden per essersi unito nuovamente all’accordo di Parigi, twittando: “Il ritorno all’accordo sul clima di Parigi aumenterà i costi energetici degli americani e non risolverà il cambiamento climatico. L’amministrazione Biden fisserà obiettivi impraticabili per gli Stati Uniti, mentre Cina e Russia possono continuare a fare affari come al solito “.

Il professore di ambiente dell’Università del Maryland Nate Hultman, che ha lavorato all’obiettivo ufficiale dell’amministrazione Obama di Parigi, ha detto che si aspetta un obiettivo per il 2030 di ridurre le emissioni di anidride carbonica tra il 40% e il 50% rispetto ai livelli di riferimento del 2005.

Un obiettivo internazionale di lunga data, incluso nell’accordo di Parigi con un obiettivo ancora più rigoroso, è quello di mantenere il riscaldamento sotto i 2 gradi Celsius (3,6 gradi Fahrenheit) sin dai tempi preindustriali. Da quel momento il mondo si è già riscaldato di 1,2 gradi Celsius (2,2 gradi Fahrenheit).

Il ritorno degli Stati Uniti all’accordo di Parigi e un obiettivo ambizioso per la riduzione delle emissioni renderebbero molto più probabile la limitazione del riscaldamento “ben al di sotto dei 2 gradi, non solo a 2 gradi, ma al di sotto dei 2 gradi”, ha affermato lo scienziato del clima Zeke Haus e direttore del clima per il Breakthrough Institute.