L’uomo e il cigno. Un’amicizia che dura da ben 37 anni

Un’insolita amicizia tra un uomo turco e un cigno che ha salvato dura da decenni. Il postino in pensione Recep Mirzan ha trovato Garip, una femmina di cigno, 37 anni fa nella provincia occidentale della Turchia di Edirne.

Mirzan e un gruppo di amici stavano prendendo una scorciatoia in macchina quando hanno notato il cigno, con un’ala rotta, in un campo. Mirzan ha immediatamente preso il cigno per proteggerla dai predatori e l’ha tenuta in macchina fino a quando ha potuto portare il cigno a casa sua.

Da allora, Garip ha vissuto nella fattoria dell’uomo nella regione di Karaagac, al confine con la Grecia. Garip segue Mirzan ogni volta che esce dal suo recinto, accompagnandolo quando fa i suoi lavori in giro per la fattoria o per le sue passeggiate serali.

“Dato che amo gli animali, mi sono detto che avrei dovuto portarla a casa invece di lasciarla in preda alle volpi”, ha detto Mirzan, raccontando il giorno in cui ha accolto Garip. Non ci siamo mai separati.”

Mirzan ha chiamato il cigno “Garip”, che si traduce come “bizzarro” ma è anche usato per descrivere coloro che sono sfortunati. Dopo che l’ala spezzata di Garip è guarita, il cigno è rimasto con Mirzan e ha anche fatto amicizia con cani e gatti della zona.

Garip trascorre la maggior parte del suo tempo fuori dal suo recinto e non ha mai cercato di scappare dalla fattoria di Mirzan.

Un vedovo senza figli, il 63enne Mirzan dice che Garip gli è stato fedele e ha scelto di restare al suo fianco. Mirzan considera il cigno suo figlio. Vivere con Mirzan è stato ovviamente vantaggioso per Garip. Secondo lo Swan Sanctuary, con sede nel Regno Unito, la durata media di un cigno in natura è di 12 anni. Dice che, in ambienti protetti, possono vivere fino a 30 anni.