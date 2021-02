Ripresi i lavori sul discusso oleodotto sottomarino russo-tedesco

La società che sta costruendo un gasdotto sottomarino russo-tedesco contestato che è stato l’obiettivo delle minacce di sanzioni statunitensi ha detto che i lavori sono ripresi, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa tedesca dpa domenica.

I lavori di costruzione del gasdotto Nord Stream 2 sono stati riavviati sabato alla fine, ha riferito dpa.

Venerdì, il cancelliere tedesco Angela Merkel ha sostenuto il suo sostegno al gasdotto nonostante il trattamento riservato dalla Russia al caso del leader dell’opposizione Alexei Navalny e la minaccia di sanzioni statunitensi.

La Merkel ha detto che la posizione del suo governo su Nord Stream 2 è separata dalle tensioni con il Cremlino su Navalny, che si è ripreso in Germania da un avvelenamento con un agente nervino la scorsa estate che ha incolpato il Cremlino. È stato arrestato al suo ritorno in Russia a gennaio. La Russia nega ogni coinvolgimento e ha cercato di mettere in dubbio se ci fosse stato un avvelenamento, anche se è stato scoperto da diversi laboratori europei.

Il progetto Nord Stream 2, che porterebbe il gas russo in Germania sotto il Mar Baltico, ha suscitato grandi critiche dagli Stati Uniti, da alcuni altri paesi europei e da gruppi ambientalisti.

Washington afferma che il progetto renderebbe l’Europa più dipendente dal gas russo e danneggerebbe la sicurezza energetica europea. Il Cremlino ha risposto accusando il governo degli Stati Uniti di cercare di promuovere le vendite del proprio gas naturale liquefatto.

Nord Stream 2 è di proprietà della società statale russa Gazprom, con investimenti di diverse società europee. La costruzione dell’oleodotto è stata sospesa nel dicembre 2019 quando una società svizzera ha ritirato le sue navi dal progetto tra le minacce di sanzioni statunitensi, costringendo Gazprom a cercare di completarlo con le proprie risorse.

Il progetto è prossimo al completamento.