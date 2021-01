Nel ricordo di Auschwitz. I sopravvissuti celebrano l’anniversario online

Una preghiera ebraica per le anime delle persone uccise nell’Olocausto ha fatto eco mercoledì su dove si trovava il ghetto di Varsavia durante la seconda guerra mondiale, mentre un mondo messo in pausa dalla pandemia di coronavirus osservava il 76° anniversario della liberazione di Auschwitz.

La maggior parte delle commemorazioni della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto si sono tenute online quest’anno a causa del virus, inclusa la cerimonia annuale presso il sito dell’ex campo di sterminio di Auschwitz, dove le forze naziste tedesche hanno ucciso 1,1 milioni di persone nella Polonia occupata. Il sito commemorativo è chiuso ai visitatori a causa della pandemia.

In uno dei pochi eventi dal vivo, le persone in lutto si sono riunite nella capitale della Polonia per rendere omaggio a un memoriale nell’ex ghetto di Varsavia, il più grande di tutti i ghetti in cui gli ebrei europei erano tenuti in condizioni crudeli e mortali prima di essere mandati a morire in sterminio di massa campi.

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, in un messaggio al Congresso mondiale ebraico e all’evento del museo commemorativo di Auschwitz, ha affermato che la natura online degli eventi della memoria non toglie nulla alla loro importanza.

“È un dovere ma anche una responsabilità, che ereditiamo da coloro che hanno vissuto gli orrori della Shoah, le cui voci stanno gradualmente scomparendo”, ha detto Steinmeier. “Il pericolo più grande per tutti noi inizia con l’oblio. Senza più ricordare ciò che ci infliggiamo l’un l’altro quando tolleriamo l’antisemitismo e il razzismo in mezzo a noi “.

“Dobbiamo rimanere vigili, identificare i pregiudizi e le teorie del complotto e combatterli con ragione, passione e determinazione”, ha detto Steinmeier.

Dal Vaticano, Papa Francesco ha affermato che ricordare è un segno di umanità e una condizione per un futuro pacifico, mentre avverte che ideologie distorte potrebbero portare a una ripetizione di omicidi di massa su scala orribile.

In Germania, il parlamento ha tenuto una sessione speciale per onorare le vittime. In Austria e Slovacchia, a centinaia di sopravvissuti sono state offerte le prime dosi di un vaccino contro il coronavirus in un gesto sia simbolico che salvavita data la minaccia del virus agli anziani. In Israele, circa 900 sopravvissuti all’Olocausto sono morti a causa del Covid-19 su 5.300 infetti l’anno scorso.

Israele, che conta 197.000 sopravvissuti all’Olocausto, celebra ufficialmente il suo giorno della memoria dell’Olocausto in primavera. Ma gli eventi si sono tenuti anche in tutto il paese, per lo più virtualmente o senza la partecipazione del pubblico.

Nel frattempo, il Lussemburgo ha firmato un accordo che accetta di pagare le riparazioni e di restituire conti bancari dormienti, polizze assicurative e opere d’arte saccheggiate ai sopravvissuti all’Olocausto.

I sopravvissuti e molti altri si sono uniti a una campagna del Congresso ebraico mondiale che prevedeva la pubblicazione di foto di se stessi e di #WeRemember. Sono stati trasmessi ad Auschwitz su uno schermo vicino al cancello e un carro bestiame che rappresentava il modo in cui i detenuti del campo venivano trasportati lì.

La natura online delle commemorazioni di quest’anno è in netto contrasto con gli eventi che hanno segnato l’anniversario dello scorso anno, quando circa 200 sopravvissuti e dozzine di leader e reali europei si sono riuniti nel sito dell’ex campo. È stato uno degli ultimi grandi raduni internazionali prima che la pandemia mettesse fine alla vita normale.

A causa della pandemia, la maggior parte dei sopravvissuti oggi vive in “isolamento e solitudine”, ha detto Tova Friedman, 82 anni, una sopravvissuta di Auschwitz nata in Polonia che ha partecipato all’evento dell’anno scorso e che aveva sperato di tornare quest’anno con i suoi otto nipoti. Invece ha registrato un messaggio di avvertimento dalla sua casa a Highland Park, nel New Jersey.

“Oggi, mentre l’antisemitismo sta rialzando la sua brutta testa, le voci di protesta non sono molte e non abbastanza forti”, ha detto Tova, che all’età di 6 anni era tra le migliaia di prigionieri per salutare le truppe sovietiche che hanno liberato il campo 27 gennaio 1945.

Piotr Cywinski, direttore del museo di Auschwitz-Birkenau, ha anche avvertito del peggioramento dell’antisemitismo, del populismo e della demagogia.

“Il nostro mondo soffre (per) la nostra incapacità di reagire, la nostra passività”, ha detto Cywinski. “Siamo gli spettatori dei nostri tempi.”

La stragrande maggioranza delle persone uccise ad Auschwitz erano ebrei, ma vi furono assassinati anche polacchi, rom, omosessuali e prigionieri di guerra sovietici.

In tutto, circa 6 milioni di ebrei europei e milioni di altre persone furono uccise dai tedeschi e dai loro collaboratori. Nel 2005, le Nazioni Unite hanno designato l’anniversario della liberazione di Auschwitz come Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto.

Dei 6 milioni di vittime ebree, circa 1,5 milioni erano bambini e le commemorazioni di quest’anno includevano un’attenzione speciale su di loro. Tutti i sopravvissuti in vita erano bambini o ancora giovani durante la guerra iniziata più di 81 anni fa.

Sebbene le commemorazioni siano state trasferite online per la prima volta, una costante è la spinta dei sopravvissuti a raccontare le loro storie come parole di cautela.

Rose Schindler, una sopravvissuta di Auschwitz di 91 anni che era originaria della Cecoslovacchia ma ora vive a San Diego, in California, ha parlato ai gruppi scolastici della sua esperienza per 50 anni. La sua storia, e quella del suo defunto marito, Max, anche lui sopravvissuto, è raccontata anche in un libro, “Two Who Survived: Keeping Hope Alive while Surviving the Holocaust”.

Dopo che Schindler fu trasportata ad Auschwitz nel 1944, fu selezionata più di una volta per la morte immediata nelle camere a gas. È sopravvissuta fuggendo ogni volta e unendosi ai dettagli del lavoro.

Gli orrori che ha vissuto – l’omicidio di massa dei suoi genitori e di quattro dei sette fratelli, la fame, l’essere rasata, le infestazioni da pidocchi – sono difficili da trasmettere, ma continua a parlare ai gruppi, negli ultimi mesi da Zoom.

“Dobbiamo raccontare le nostre storie in modo che non accada di nuovo”, ha detto Schindler in una chiamata Zoom da casa sua lunedì. “È incredibile quello che abbiamo passato e il mondo intero è rimasto in silenzio mentre stava succedendo.”

Friedman ha detto che crede che sia il suo ruolo di “dare l’allarme” sull’aumento dell’antisemitismo e di altri odi nel mondo; altrimenti, “potrebbe accadere un’altra tragedia”.

Questo odio, ha detto, era chiaramente visibile quando una folla ha attaccato il Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio. Alcuni insurrezionisti indossavano abiti con messaggi antisemiti come “Campo Auschwitz”.

“È stato assolutamente scioccante e non potevo crederci. E non so quale parte dell’America si senta così. Spero che sia un gruppo molto piccolo e isolato e non un sentimento pervasivo “, ha detto Friedman.