Presentato appello contro il blocco di estradizione a Julian Assange

Il governo degli Stati Uniti ha formalmente presentato ricorso contro la decisione di bloccare l’estradizione di Julian Assange.

Il 4 gennaio, il giudice distrettuale Vanessa Baraitser ha stabilito che il fondatore di WikiLeaks non dovrebbe essere inviato negli Stati Uniti, citando un rischio reale di suicidio.

Ha continuato a rifiutare la libertà su cauzione di 49 anni a condizioni rigorose per paura che potesse fuggire e negare ai pubblici ministeri la possibilità di appellarsi.

Martedì, un portavoce del Crown Prosecution Service ha confermato che l’appello era stato presentato venerdì, giorni prima del termine di due settimane.

Ai procuratori del governo degli Stati Uniti sono state inoltre concesse altre due settimane per presentare motivi dettagliati per l’appello.

È probabile che venga presa una decisione amministrativa sull’ammissione al ricorso prima di qualsiasi udienza presso la Corte d’Appello.

Il governo degli Stati Uniti aveva già comunicato la mossa in seguito alla sentenza del giudice Baraitser all’Old Bailey.

Ma la presentazione di documenti sarà un duro colpo per i sostenitori di Assange che hanno invitato il presidente Donald Trump a porre fine al caso prima di lasciare l’incarico mercoledì.

All’inizio di questo mese, la partner di Assange, Stella Moris, ha dichiarato: “Esorto il Dipartimento di Giustizia (USA) a ritirare le accuse e il Presidente degli Stati Uniti a perdonare Julian”.

Assange rimane in custodia nella prigione di alta sicurezza di Belmarsh nonostante i timori per il rischio di Covid-19 dietro le sbarre.

È stato trattenuto a Belmarsh da quando è stato portato fuori dall’ambasciata ecuadoriana a Londra dalla polizia prima di essere arrestato per aver violato le condizioni della cauzione nell’aprile 2019.

Era entrato nell’edificio nel 2012 dopo aver esaurito tutte le vie legali per evitare l’estradizione in Svezia per affrontare le accuse di reati sessuali, che ha sempre negato e alla fine sono state abbandonate.

Assange è ricercato negli Stati Uniti per affrontare un’accusa di 18 conteggi, sostenendo un complotto per hackerare computer e una cospirazione per ottenere e divulgare informazioni sulla difesa nazionale.

Ha fatto seguito alla pubblicazione da parte di WikiLeaks di centinaia di migliaia di documenti trapelati nel 2010 e nel 2011 relativi alle guerre in Afghanistan e in Iraq, oltre a dispacci diplomatici.

I pubblici ministeri affermano che Assange ha aiutato l’analista della difesa statunitense Chelsea Manning a violare l’Espionage Act ottenendo materiale illegalmente, è stato complice di hacking da parte di altri e ha pubblicato informazioni classificate che hanno messo in pericolo la vita degli informatori statunitensi.

Assange nega di aver complottato con Manning per violare una password crittografata sui computer del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e afferma che non ci sono prove che la sicurezza di qualcuno sia stata messa a rischio.

I suoi avvocati avevano detto che avrebbe rischiato fino a 175 anni di carcere in caso di condanna, anche se il governo degli Stati Uniti aveva affermato che la condanna era più probabile che fosse compresa tra quattro e sei anni.

Il team legale della difesa ha affermato che l’accusa americana è politica e ha detto che Assange, a cui è stata diagnosticata la sindrome di Asperger e una grave depressione, è ad alto rischio di suicidio se viene estradato.

Nella sua sentenza, il giudice Baraitser ha respinto una serie di argomenti di difesa, inclusa la libertà di parola e che l’accusa era politicamente motivata.

Il giudice ha detto che i rapporti di Assange con Manning “andavano oltre il semplice incoraggiamento di un giornalista” e che era “ben consapevole” del pericolo per gli informatori rivelando nomi non censurati in documenti trapelati.

Ma sulla sua salute mentale, ha detto: “Nonostante il forte e costante sostegno che ha ricevuto dalla sua famiglia e dai suoi amici, il signor Assange è rimasto gravemente o moderatamente depresso clinicamente durante la sua detenzione presso l’HMP Belmarsh”.

Ha detto che c’era un rischio reale che sarebbe stato sottoposto a misure amministrative speciali e detenuto presso la prigione ADX Florence Supermax, se estradato.

“Di fronte alle condizioni di isolamento quasi totale senza i fattori protettivi che limitavano il suo rischio presso HMP Belmarsh, sono soddisfatto che le procedure descritte dagli Stati Uniti non impediranno a Assange di trovare un modo per suicidarsi, e per questo motivo ho deciso l’estradizione sarebbe opprimente a causa della salute mentale e ordino il suo congedo”.