Il Messico si appresta a creare il più grande mercato al mondo di cannabis

Il ministero della Salute messicano ha pubblicato martedì le regole per regolamentare l’uso della cannabis medicinale, un passo importante in una riforma più ampia per creare il più grande mercato legale della cannabis nel paese latinoamericano.

Il nuovo regolamento, approvato dal presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador, consentirà ora alle aziende farmaceutiche di iniziare a fare ricerche mediche sui prodotti a base di cannabis.

La riforma della cannabis in corso include l’uso ricreativo della marijuana e creerebbe il più grande mercato nazionale della cannabis al mondo in termini di popolazione.

Le nuove regole medicinali stabiliscono che le aziende che desiderano effettuare ricerche devono ottenere il permesso dal regolatore sanitario messicano, COFEPRIS, e questa ricerca deve essere effettuata in laboratori indipendenti e strettamente controllati.

Il regolamento stabilisce anche regole per la semina, la coltivazione e la raccolta di cannabis per scopi medicinali, che consentirebbero alle aziende di coltivare legalmente marijuana sul suolo messicano.

Le società straniere di marijuana dal Canada e dagli Stati Uniti hanno guardato al Messico con interesse. Molti avevano ritardato le decisioni di investimento a causa dell’incertezza politica e attendevano la pubblicazione del regolamento finale.

I legislatori messicani sono anche nelle fasi finali della legalizzazione dell’uso ricreativo della marijuana, con il disegno di legge che dovrebbe passare nel prossimo periodo del Congresso.

Il regolamento arriva diversi anni dopo che la Corte Suprema del Messico ha stabilito che i legislatori devono legalizzare l’uso della cannabis.

La legislazione segna un cambiamento importante in un paese tormentato per anni dalla violenza tra faide dei cartelli della droga, che hanno a lungo fatto milioni di dollari coltivando marijuana illegalmente e contrabbandandola negli Stati Uniti.