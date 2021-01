Migliaia di manifestanti contro il primo ministro Netanyahu

Migliaia di israeliani hanno protestato ancora sabato contro il primo ministro Benjamin Netanyahu, chiedendo che il leader di lunga data si dimetta per accuse di corruzione contro di lui e per presunta cattiva gestione della crisi del coronavirus.

Con i cartelli “Vai Via” e “Tutti sono uguali davanti alla legge”, i manifestanti hanno affollato una piazza di Gerusalemme vicino alla residenza ufficiale di Netanyahu, dove si sono riuniti per mesi per chiedere le sue dimissioni.

Netanyahu è accusato di frode, violazione della fiducia e accettazione di tangenti in tre casi che coinvolgono soci miliardari e magnati dei media. Nega il male.

Ma i manifestanti affermano che Netanyahu non può guidare adeguatamente il paese mentre è sotto accusa per corruzione. Il suo processo dovrebbe iniziare le udienze probatorie nelle prossime settimane.

Israele dovrebbe tenere la sua quarta elezione nazionale in due anni a marzo, quello che probabilmente sarà un altro referendum contro Netanyahu mentre affronterà una sfida da parte dei disertori all’interno del suo partito Likud.

I manifestanti affermano anche che Netanyahu e il suo governo hanno pasticciato la risposta al coronavirus. Il paese ha visto la sua economia colpita duramente dalle restrizioni dei virus durante tutto l’anno ed è di nuovo sotto un blocco nazionale, anche se parziale, a causa dell’aumento dei tassi di infezione.

Netanyahu ei suoi alleati hanno utilizzato la diffusa campagna di vaccinazione di Israele, in cui più di un decimo della sua popolazione è stata immunizzata, per cercare di indebolire i manifestanti e la loro causa. Affermano che Netanyahu sta lavorando per porre fine all’epidemia di coronavirus di Israele mentre tengono solo dimostrazioni.