L’Ungheria vieta l’adozione alle coppie dello stesso sesso

Mercoledì i gruppi per i diritti umani hanno condannato una nuova legge ungherese che vieta di fatto l’adozione per le coppie dello stesso sesso e applica un punto di vista cristiano conservatore rigoroso alla definizione legale di famiglia.

L’emendamento, approvato martedì dalla coalizione di destra ungherese in parlamento, altera la definizione costituzionale di famiglia per escludere transgender e altri individui LGBT, definendo la base della famiglia come “matrimonio e relazione genitore-figlio” e dichiarando che “la madre è una donna e il padre è un uomo.”

I cambiamenti sono gli ultimi di una serie di mosse viste dai critici come ostili ai diritti LGBT dal partito nazionalista ungherese Fidesz e dal suo leader intransigente, il primo ministro Viktor Orban, che da tempo ha affermato di voler costruire una democrazia cristiana “illiberale”.

David Vig, direttore del gruppo per i diritti umani Amnesty Hungary, ha definito l’approvazione dell’emendamento “un giorno buio per i diritti umani”.

I legislatori di un partito di opposizione hanno boicottato il voto parlamentare in segno di protesta.

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è stato costituzionalmente vietato in Ungheria nel 2012, ma le unioni civili sono riconosciute. Tuttavia, il nuovo emendamento dichiara che solo le coppie sposate possono adottare figli, impedendo di fatto alle coppie dello stesso sesso o ai singoli individui di farlo.

L’emendamento incarica anche lo stato di “proteggere il diritto dei bambini all’identità personale in base al sesso alla nascita” e impone che i bambini siano cresciuti “in conformità con i valori basati sull’identità costituzionale dell’Ungheria e sulla cultura cristiana”.

I cambiamenti di questa settimana arrivano sulla scia di uno scandalo che ha coinvolto Jozsef Szajer, un membro del Parlamento europeo e uno dei membri fondatori di Fidesz, che si è dimesso dopo essere stato sorpreso dalla polizia di Bruxelles a partecipare a una festa di blocco illegale alla fine di novembre descritta dal suo ospite come un’orgia gay.

La polizia ha detto che Szajer, che è stato uno dei principali autori della nuova costituzione ungherese del 2012 che limitava i diritti LGBT, è stato sorpreso con della droga nello zaino dopo aver tentato di fuggire dal partito. Successivamente si è dimesso da Fidesz.

In un comunicato stampa martedì, Budapest Pride, organizzatori del più grande evento LGBT ungherese, ha affermato che il caso Szajer ha dimostrato l’ipocrisia del conservatorismo cristiano di Fidesz.

“Rivela il tipo di comportamento che Fidesz considera ideale da parte dei membri della società gay, lesbiche e bisessuali: una doppia vita costruita su bugie che mostra il modello di famiglia eterosessuale cristiano-conservatore desiderato mentre lavora attivamente per privare i membri della comunità LGBTQ dei loro diritti” ha scritto il gruppo.

Un disegno di legge approvato a maggio ha definito in modo permanente il proprio sesso come “sesso biologico determinato dalle caratteristiche sessuali primarie e dai cromosomi”, impedendo di fatto alle persone transgender di presentare una petizione al governo per cambiare i loro nomi e generi nei documenti ufficiali. Quella legge è stata inviata alla Corte costituzionale a novembre per la revisione.

I politici di spicco hanno paragonato l’adozione dello stesso sesso con la pedofilia e hanno spesso rilasciato dichiarazioni apertamente omofobe. In un’intervista radiofonica di ottobre che discuteva di un popolare libro per bambini che presentava personaggi non eterosessuali, il primo ministro Viktor Orban ha detto che gli ungheresi “sono pazienti e tolleranti” riguardo all’omosessualità, ma implicava una connessione tra la comunità LGBT e gli abusi sui minori.

“C’è una linea rossa che non può essere superata. Lascia in pace i nostri figli! ” Ha detto Orban.

Luca Dudits, portavoce del gruppo per i diritti LGBT Hatter Society, ha dichiarato che il nuovo emendamento viola le norme internazionali sui diritti umani.

Una carenza di genitori adottivi in ​​Ungheria significa che molti bambini vengono adottati all’estero, ha detto Dudits, e un’ulteriore riduzione di quel numero si tradurrà in “un maggior numero di bambini che rimarranno in custodia statale o saranno adottati all’estero dove non possono mantenere la loro lingua o identità culturale”.

Le persone non sposate possono ancora richiedere l’adozione di bambini in base al nuovo emendamento, ma devono ricevere un’approvazione speciale dal ministro degli affari familiari ungherese Katalin Novak, un politico del partito al governo ultra-conservatore incaricato di gestire la politica familiare ungherese.

Novak ha suscitato scalpore lunedì dopo essere apparso in un video incoraggiando le donne a “non credere che dobbiamo sempre competere con gli uomini… e avere almeno la stessa posizione e livello di stipendio degli altri”.

Hatter Society incoraggia le coppie dello stesso sesso ad avviare procedure di adozione “come se nulla fosse”, preparandosi a contestare la legge sulla base della legge sulla parità di trattamento.

“Il nostro servizio di assistenza legale è pronto ad agire se ci viene segnalato qualsiasi tipo di discriminazione e siamo pronti a contestare qualsiasi rifiuto illegale in tribunale”, ha detto Dudits.