Champions Ligue: Juventus-Dinamo Kiev arbitra Stephanie Frappart

Stephanie Frappart prima donna ad arbitrare in Champions

Un altro muro che cade nel calcio: la francese Stephanie Frappart sarà la prima arbitro donna di una partita di Champions League maschile. La 37enne direttrice di gara è stata designata per la partita tra Juve e Dinamo Kiev in programma a Torino mercoledì sera.

La Frappart ha già stabilito altri ‘record’: prima donna ad arbitrare in campionato francese, ha diretto la finale di Supercoppa europea nel 2019 e lo scorso ottobre ha esordito in Europa League.

Intanto Sara Gama diventa la prima donna vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori. La 31enne capitana della Juventus e dell’Italia femminile è stata infatti eletta lunedì durante l’assemblea generale svoltasi in videoconferenza, diventando la prima donna a ricoprire un ruolo apicale all’interno dell’Assocalciatori. Insieme a lei, in qualità di vicepresidente vicario, ci sarà Davide Biondini, ex giocatore di Cagliari e Sassuolo.