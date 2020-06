E’ morta Jean Kennedy Smith; sorella di JFK

Jean Kennedy Smith, che è stata l’ultimo fratello sopravvissuto del presidente John F. Kennedy e che in qualità di ambasciatore degli Stati Uniti ha svolto un ruolo chiave nel processo di pace nell’Irlanda del Nord, è morta, hanno detto i parenti. Aveva 92 anni.

L’ex rappresentante degli Stati Uniti Patrick Kennedy, nipote di Smith, ha confermato la sua morte. È morta mercoledì a casa sua a Manhattan, ha detto sua figlia Kym al New York Times.

Smith era l’ottava di nove figli nati da Joseph e Rose Kennedy e tragicamente molti di loro sono scomparsi da decenni. Tra i suoi fratelli c’era il fratello maggiore Joseph Kennedy Jr., ucciso in azione durante la seconda guerra mondiale; Kathleen, Kick Kennedy, morto in un incidente aereo del 1948; il presidente, assassinato nel 1963 e il senatore Robert F. Kennedy, ucciso nel 1968.

Tra gli altri fratelli di Smith, Rosemary morì nel 2005, Patricia nel 2006 e il senatore Edward Kennedy, il più giovane dei fratelli Kennedy, morì di cancro al cervello nell’agosto 2009, lo stesso mese in cui morì la sorella Eunice Kennedy Shriver.

“Un bambino in una grande famiglia si sente costantemente circondato e supportato”, ha scritto Smith in “The Nine of Us”, il suo libro di memorie del 2016. “Per me, c’era sempre qualcuno con cui giocare o qualcuno con cui parlare proprio dietro l’angolo, sulla veranda o nella camera da letto. Non mi sono mai sentita sola.”

Per gran parte della sua vita, Smith è stata vista come una sorella silenziosa che ha ampiamente evitato i riflettori. Sposò il consulente finanziario della famiglia Kennedy e il futuro capo dello staff della Casa Bianca Stephen Edward Smith nel 1956, e scrisse nel suo libro di memorie che la sua infanzia sembrava “non eccezionale” per la maggior parte del tempo.

“È difficile per me comprendere appieno che stavo crescendo con i fratelli che alla fine occupano i più alti uffici della nostra nazione, incluso quello del presidente degli Stati Uniti”, ha spiegato. “All’epoca erano semplicemente i miei compagni di gioco. Erano la fonte del mio divertimento e gli oggetti della mia ammirazione.”

Sebbene non abbia mai corso per un incarico, Smith fece una campagna per i suoi fratelli, viaggiando per l’allora Sen. John F. Kennedy mentre cercava consensi per la presidenza nel 1960.

Nel 1963, intervenne per Jacqueline Kennedy in viaggio e condusse una cena di stato per il presidente dell’Irlanda. Lo stesso anno, accompagnò suo fratello – il primo presidente cattolico irlandese – nella sua famosa visita in Irlanda.

Smith in seguito ha ricordato il viaggio come “una delle esperienze più commoventi della mia vita”. Il loro bisnonno, Patrick Kennedy, era di Dunganstown, nella contea di Wexford, nell’Irlanda sud-orientale.

Tre decenni dopo, nel 1993, Smith fu nominato ambasciatore in Irlanda dall’allora presidente Bill Clinton.

L’ex presidente democratico l’ha ricordata come un “instancabile campione di pace, inclusione e dignità”. Ha detto che Smith è stata “immediatamente abbracciata” dal popolo irlandese non solo per il suo famoso nome, ma anche per la sua “chiara passione per la pace e la volontà di spingerla per questo.”

La diplomazia, come la politica, ha funzionato nella famiglia Kennedy. Il padre di Smith fu ambasciatore nel Regno Unito dal 1938 al 1940; la nipote Caroline Kennedy è stata ambasciatrice in Giappone durante l’amministrazione Obama.

Come ambasciatore, Kennedy ha svolto un “ruolo chiave” nel processo di pace in Irlanda del Nord, ha detto il presidente irlandese Michael Higgins.

“Un diplomatico attivista, non aveva paura di rompere con le convenzioni o esplorare i limiti del suo mandato”, ha detto Higgins in una nota. “Sarà ricordata per sempre come la diplomatica che aveva un senso della storia irlandese e di ciò che aveva influenzato gli irlandesi negli Stati Uniti.”

Simon Coveney, vice primo ministro del paese, ha affermato che il suo lavoro nel “superare le divisioni politiche” è stato “inestimabile” nella pace conquistata dall’Irlanda.

Smith aiutò a convincere Clinton a concedere un controverso visto nel 1994 a Gerry Adams, capo del partito Sinn Fein legato all’Esercito repubblicano irlandese. La mossa sfidò il governo britannico, che bollò Adams come terrorista.

Ha anche rischiato la controversia nel 1998 prendendo la comunione in una cattedrale protestante di Dublino, andando contro i vescovi della sua chiesa cattolica romana.

Smith disse all’epoca che era un gesto di sostegno per il presidente irlandese Mary McAleese, un collega cattolico che era stato criticato dai vescovi irlandesi per essersi unito al servizio di comunione protestante.

“La religione, dopo tutto, si tratta di riunire le persone”, ha detto all’Irish Times. “Tutti noi abbiamo il nostro modo di andare a Dio”.

Smith, che ha ricevuto la cittadinanza irlandese per il “distinto servizio alla nazione” dopo essersi dimessa da ambasciatore nel 1998, ha lavorato instancabilmente per rafforzare i “legami duraturi” tra le due nazioni, ha detto l’ambasciata americana a Dublino.

In una dichiarazione, l’ambasciata ha citato uno dei suoi ultimi discorsi come ambasciatrice: “Anche se parto presto, non me ne andrò davvero perché il mio cuore sarà sempre qui”.

Patrick Kennedy, la cui moglie Amy è candidata al Congresso come democratica nel New Jersey, ha anche messo in evidenza il ruolo di sua zia nel processo di pace irlandese come punto cruciale della sua “enorme eredità”.

“Sapeva che era fondamentale coinvolgere tutti affinché ci fosse una pace duratura”, ha detto Patrick Kennedy. “Ha corso un rischio enorme per la sua reputazione e la sua statura di ambasciatrice.”

Samantha Power, che è stata ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite sotto il presidente Obama, ha ricordato Smith come un “mentore generoso” per le giovani donne che erano sempre piene di energia, buon senso e arguzia. “Questa è una perdita immensa”, ha twittato.

Il deputato del Massachusetts Joseph P. Kennedy III, nipote di RFK e membro solitario della dinastia politica attualmente in carica, ha dichiarato di essere stata una “zia incredibile” che ha condotto una “vita straordinaria. Mi mancheranno i tuoi guai e il tuo grande cuore, zia Jean”, ha twittato il democratico.

Il presidente del comitato della Camera dei modi e dei mezzi, Richard Neal, decano della delegazione del Massachusetts alla Camera dei rappresentanti, ha definito Smith una “madre premurosa, un fratello dedicato, un diplomatico e un filantropo di talento”.

Nel 1974, Smith ha fondato Very Special Arts, un programma educativo che supporta artisti con disabilità fisiche o mentali, uno sforzo che ha seguito le orme di sua sorella Eunice, che ha creato le Olimpiadi speciali per atleti disabili.

Smith e suo marito hanno avuto quattro figli, Stephen Jr., William, Amanda e Kym. Suo marito è morto nel 1990. Suo figlio, il dottor William Kennedy Smith, ha fatto notizia nel 1991, quando è stato accusato di stupro nella tenuta Kennedy a Palm Beach, in Florida.

Fu assolto dopo un processo altamente pubblicizzato che includeva la testimonianza di suo zio, il senatore Edward Kennedy, che aveva svegliato suo nipote e suo figlio per andare in alcuni locali notturni quel fine settimana di Pasqua.