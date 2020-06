L’ex marine Paul Whelan è stato condannato a 16 anni di prigione

Paul Whelan, un veterano della Marina degli Stati Uniti detenuto in Russia con l’accusa di spionaggio, è stato condannato a 16 anni per spionaggio da un tribunale di Mosca e a scontare la sua pena in una colonia carceraria di massima sicurezza.

Nativo del Michigan, il veterano statunitense è stato arrestato a fine dicembre 2018 dal servizio di intelligence russo, FSB, mentre visitava Mosca per il matrimonio di un amico. È stato accusato di spionaggio e ha trascorso quasi un anno e mezzo nella prigione di Lefortovo a Mosca.

Whelan e la sua famiglia hanno sempre negato di essere una spia e hanno accusato la Russia di fabbricare il caso contro di lui al fine di usarlo come scambio di contrattazione nelle sue relazioni con gli Stati Uniti.

Lunedì in tribunale, Whelan ha denunciato il processo come una “frode” e parte di un’operazione pre-pianificata dai servizi di sicurezza russi.

“Abbiamo dimostrato la mia innocenza”, ha detto Whelan ai giornalisti mentre si trovava in una gabbia di vetro nell’aula del tribunale, affiancato dagli agenti in passamontagna. “Abbiamo dimostrato la fabbricazione. Questa è una politica russa corrotta viscida, unta, niente di più, niente di meno”.

Il verdetto è stato denunciato dal Dipartimento di Stato americano. Il segretario di Stato Mike Pompeo ha rilasciato una dichiarazione secondo cui gli Stati Uniti sono “oltraggiati” dalla convinzione di Whelan e hanno accusato la Russia di negargli un processo equo.

“Il trattamento di Paul Whelan da parte delle autorità russe è stato spaventoso. La Russia non è riuscita a fornire a Whelan un’audizione davanti a un tribunale indipendente e imparziale”, si legge nella nota. “Chiediamo il rilascio immediato di Paul Whelan.”

L’ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, John Sullivan, fuori dal tribunale, ha detto ai giornalisti che il giudice non ha fornito prove a giustificazione della detenzione di Whelan.

“Ho descritto questi procedimenti come una beffa di giustizia e oggi l’ho appena confermato”, ha detto Sullivan. “Un cittadino americano è stato condannato a 16 anni per un reato per il quale non abbiamo visto prove”.

Il caso di Whelan è classificato segreto e le autorità russe non hanno mai fornito pubblicamente i dettagli delle accuse a suo carico. Il processo si è svolto quasi interamente a porte chiuse ed è stato portato avanti da quando è iniziato ad aprile.

La sua difesa ha affermato che è vittima di un rozzo frame-up da parte dell’FSB, che secondo loro ha usato un amico di lunga data di Whelan per installarlo.

Secondo i suoi avvocati, l’amico russo, che era un ufficiale dell’FSB, ha piantato materiali classificati su Whelan mentre visitava la sua camera d’albergo nel dicembre 2018. Whelan aveva pensato che l’amico gli stesse portando una scheda di memoria contenente fotografie di un viaggio in una città del monastero che avevano preso insieme in primavera all’inizio di quell’anno. Invece, sconosciuto a Whelan, la carta conteneva i materiali classificati, secondo la sua difesa.

Pochi minuti dopo, gli ufficiali dell’FSB hanno fatto irruzione e hanno arrestato Whelan

Gli avvocati di Whelan non hanno nominato l’amico a causa delle regole di segretezza, dicendo solo che è un membro dei servizi di sicurezza della Russia. Ma la famiglia di Whelan lo ha identificato come Ilya Yatsenko. Il quotidiano russo Kommersant ha riferito che Yatsenko è uno dei maggiori nel dipartimento “K” dell’FSB, la potente divisione che gestisce i crimini economici.

Dal momento del suo arresto, si è ipotizzato che la Russia avrebbe cercato di scambiare Whelan in un possibile scambio con i russi imprigionati negli Stati Uniti.

Dopo l’udienza, gli avvocati russi di Whelan hanno dichiarato che l’FSB aveva chiarito loro che la Russia intendeva ora cercare di scambiare Whelan.

“Capisco che questa domanda è già stata decisa più in alto”, ha detto ai giornalisti Vladimir Zherebenkov, avvocato di Whelan.

Zherebenkov disse che l’FSB gli aveva suggerito che non aveva senso appellarsi al verdetto di Whelan poiché avrebbe rallentato qualsiasi tentativo di scambiarlo.

“C’è un suggerimento e un pensiero di alcuni agenti dei servizi di sicurezza, ‘Ragazzi, perché farlo, quando la questione dello scambio sarà risolta più rapidamente?'”, Ha detto Zherebenkov.

Zherebenkov ha dichiarato di ritenere che la Russia voglia scambiare Whelan con due russi che attualmente scontano lunghe pene detentive negli Stati Uniti, Konstantin Yaroshenko, un pilota condannato per traffico di droga, e Viktor Bout, un noto trafficante d’armi sospettato di legami con l’intelligence russa.

Funzionari russi hanno precedentemente notato che Whelan può essere scambiato se graziato dal presidente Vladimir Putin, il che può avvenire solo dopo una condanna. Zherebenkov ha detto che avevano intenzione di appellarsi al verdetto di lunedì, ma che prima ne avrebbero discusso con Whelan.

Poco dopo le osservazioni dell’avvocato, la moglie di Viktor Bout, Alla Bout ha detto all’agenzia di stampa statale russa RIA Novosti che era pronta a scrivere un appello al governo degli Stati Uniti chiedendo che Whelan venisse scambiato con suo marito. Ha detto di aver già discusso della possibilità di un simile commercio con l’ambasciatore russo negli Stati Uniti durante una riunione dello scorso settembre.

Funzionari e media statali russi hanno fatto campagna per anni per la liberazione di Bout e Yaroshenko, dipingendoli come ingiustamente imprigionati. Bout, è stato accusato dai pubblici ministeri statunitensi di gestire una rete internazionale di traffico di armi, è stato condannato a 25 anni di prigione nel 2011 dopo essere stato arrestato in Thailandia in un’operazione dell’Agenzia di controllo della droga.

Bout, che è stato soprannominato il “Mercante della morte” e la cui vita è stata la base per il protagonista nel film di Nicholas Cage, “Lord of War”, è stato condannato per aver cospirato per vendere armi a un gruppo terroristico colombiano. Yaroshenko sta scontando una condanna a 20 anni per aver cospirato per il contrabbando di cocaina negli Stati Uniti.

Alla domanda su un possibile scambio, l’ambasciatore Sullivan ha dichiarato di non poter commentare un possibile scambio.

“Non sono autorizzato a discutere di scambi. Ora, quando Paul è stato condannato, sto cercando giustizia per Paul. Non stiamo cercando uno scambio, ma giustizia per lui”, ha detto Sullivan ai giornalisti in tribunale.

La famiglia di Whelan ha affermato di ritenere che la Russia abbia preso prigioniero Whelan per cercare uno scambio con Bout e Yaroshenko, così come altre possibili concessioni dagli Stati Uniti, come il ritorno di proprietà diplomatiche sequestrate come rappresaglia per le ingerenze della Russia nelle elezioni del 2016.

Immediatamente dopo il verdetto, hanno rilasciato una dichiarazione denunciandolo e facendo appello al governo degli Stati Uniti affinché prendesse “misure immediate” per riportare a casa Whelan.

“La decisione della corte si limita a completare l’ultimo pezzo di questo processo giudiziario non funzionante. Avevamo sperato che la corte potesse mostrare una certa indipendenza ma, alla fine, i giudici russi sono entità politiche, non legali”, afferma la dichiarazione rilasciata dal fratello David di Whelan. “Guardiamo al governo degli Stati Uniti per prendere immediatamente provvedimenti per riportare Paul a casa”.

Ma David Whelan ha affermato che la famiglia non ha intenzione di chiedere al governo degli Stati Uniti di cercare uno scambio di prigionieri e ha espresso dubbi su quanto sarebbe possibile. Non è chiaro quanto gli Stati Uniti saranno disposti a scambiare russi condannati per gravi crimini per Whelan, che considera del tutto innocente.

“Gli scambi di prigionieri nella diplomazia di ostaggi incoraggiano il cattivo stato dell’attore a prendere più ostaggi”, ha detto David Whelan a ABC News in una e-mail. “Paul è un turista, non una spia”, ha detto, sottolineando che un certo numero di operazioni, tra cui Bout e Yaroshenko, che la Russia ha suggerito che vuole non sono equivalenti. “Comprenderei completamente se gli Stati Uniti fossero riluttanti a intraprendere uno scambio. Potrei capire completamente come gli Stati Uniti preferirebbero le misure punitive invece, come le sanzioni, piuttosto che creare una ricompensa per le detenzioni coercitive”, ha detto.

“Se il governo degli Stati Uniti decidesse che un commercio di qualche tipo è appropriato, non discuterei contro di esso. Ma non lo direi come l’unico modo per garantire la libertà di Paul”, ha detto David Whelan.

La famiglia di Whelan ha detto che avrebbe cercato il presidente Donald Trump per aiutarlo a rilasciarlo e ha detto che si affidavano a David Urban, un lobbista con base a Washington DC e consigliere della campagna elettorale di Trump, per parlare alla Casa Bianca.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, rispondendo alle domande dopo l’udienza, ha negato che Whelan fosse un “ostaggio politico”. Ha rifiutato di commentare la possibilità di un trade, dicendo ai giornalisti in una riunione informativa quotidiana che il Cremlino non è coinvolto nel caso di Whelan.

Gli ex funzionari dell’intelligence statunitense hanno anche affermato che il caso di Whelan ha i tratti distintivi di un telaio in stile KGB, simile a quelli visti nella Guerra Fredda. Hanno detto che il background di Whelan lo avrebbe reso una scelta improbabile per un agente dell’intelligence americana.

Oltre agli Stati Uniti, Whelan detiene anche la cittadinanza britannica, irlandese e canadese. Lasciò i Marines dopo essere stato condannato dalla corte marziale per accuse di larchia nel 2008 e ricevette una condanna per cattiva condotta. Whelan era un direttore della sicurezza globale per il fornitore di autoparti BorgWarner quando fu arrestato a Mosca.

Whelan ha viaggiato molte volte in Russia come turista e ha viaggiato in campagna con gli amici, secondo la sua famiglia.

Lunedì in tribunale, Whelan ha alzato un cartello con la scritta “Sham Trial!” e “Chirurgia di polpette” scritto su di esso, un riferimento che ha detto a un’operazione di ernia d’emergenza che gli è stata data a giugno dopo che gli è stato negato il trattamento per mesi.

Ha detto ai giornalisti che la sua detenzione faceva parte di un’operazione pre-pianificata e che l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ne era stato informato prima del suo viaggio a Mosca quando era stato arrestato.

“È assolutamente ridicolo”, ha detto Whelan. “Dicono che sono un generale di brigata. Non lo sono.”