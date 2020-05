Ex segretaria accusa Joe Biden di aggressione sessuale

Marianne Baker, che era l’assistente esecutivo di Biden negli anni ’80 e ’90, quando Biden era senatrice, in precedenza aveva anche affermato in una dichiarazione fornita attraverso la campagna di Biden che non era mai a conoscenza di alcun rapporto di condotta inappropriata, anche da Reade.

“In tutti i miei anni di lavoro per il senatore Biden, non ho mai visto, sentito parlare o ricevuto alcuna notizia di condotta inappropriata, periodo – non dalla signora Reade, non da nessuno. Non ho assolutamente alcuna conoscenza o memoria della sig.ra LaCasse lettura degli eventi di Reade, che mi avrebbe lasciato un’impressione bruciante come donna professionista e come manager”, ha detto Baker. “Queste accuse chiaramente false sono in completa contraddizione con il funzionamento interno del nostro ufficio al Senato e con l’uomo che conosco e con cui ho lavorato a stretto contatto per quasi due decenni”.

Dennis Toner, che all’epoca era il vice capo dello staff di Biden e una delle persone con cui Reade aveva discusso delle sue lamentele, ha dichiarato alla CNN in un’intervista giovedì che non aveva alcun ricordo di Reade o di qualsiasi conversazione relativa alle accuse di molestie sessuali.

“Ricordo chiaramente se noi – cioè se Tara e me stesso – avessimo avuto qualche tipo di conversazione sulle accuse di molestie sessuali, per non parlare di qualcosa che coinvolge il senatore Biden. Mi resterebbe nella mente. Sarebbe bruciato nella mia mente”, ha detto Toner. “Non lo capisco.”