In migliaia manifestano contro l’accordo della coalizione israeliana

Migliaia di israeliani si sono radunati sabato per manifestare contro un accordo del governo di unità raggiunto la scorsa settimana che vede il primo ministro Benjamin Netanyahu al potere mentre si prepara al processo per le accuse di corruzione.

I manifestanti si oppongono al fatto che Netanyahu resti incarica da primo ministro nonostante sia sospettato di un crimine. I manifestanti affermano che l’accordo del governo di unità, che dà a Netanyahu influenza sulla nomina di giudici e funzionari legali, “schiaccia la democrazia” e intende salvare Netanyahu dai suoi problemi legali.

Netanyahu dovrebbe affrontare un processo il prossimo mese con l’accusa di frode, violazione della fiducia e accettazione di tangenti.

La protesta ha riempito la piazza Rabin nel centro di Tel Aviv, anche se i manifestanti hanno mantenuto le distanze l’uno dall’altro in linea con le norme sanitarie in vigore da settimane per arrestare la diffusione del coronavirus. I manifestanti, indossando mascherine, sventolavano bandiere e cartelli israeliani che accusavano Netanyahu per corruzione.

Netanyahu e l’ex capo militare Benny Gantz, leader del partito Blu e Bianco, hanno firmato l’accordo di condivisione del potere dopo settimane di negoziati per quello che hanno definito un governo di “emergenza nazionale” che voleva guidare il paese attraverso l’epidemia di coronavirus.

L’accordo ha fornito a Netanyahu un notevole impulso mentre lottava per mantenere il potere allo stesso tempo respingeva le accuse di corruzione. Il suo partito acquisirà influenza sulle nomine giudiziarie, il che potrebbe aiutare Netanyahu se il suo caso raggiungesse la Corte suprema.

L’accordo richiede l’approvazione di entrambe le parti per gli appuntamenti chiave, incluso il procuratore generale e il procuratore statale, garantendo a Netanyahu il potere di veto sui funzionari che dominano il suo destino legale.