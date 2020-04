Coronavirus: Wuhan declina ogni responsabilità attribuita al laboratorio

Il laboratorio cinese indicato dai media americani come una possibile fonte del nuovo coronavirus ha negato categoricamente qualsiasi responsabilità per la pandemia di Covid-19, nonostante i dubbi espressi dai paesi occidentali e le nuove minacce del presidente Donald Trump contro Pechino.

La pandemia ha ucciso quasi 161.000 persone in tutto il mondo, tra cui quasi i due terzi in Europa, dalla sua apparizione in Cina a dicembre nella città di Wuhan, secondo un rapporto stabilito da fonti ufficiali domenica a mezzogiorno.

In un nuovo episodio dello scontro tra i due paesi e gli avversari geopolitici, il direttore del laboratorio ha sottolineato dai media americani che una possibile fonte di Covid-19 ha negato: “è impossibile che questo virus provenga da noi” Yuan Zhiming, direttore dell’Istituto di virologia di Wuhan, ha accusato “senza prove” e “di ingannare le persone” in un’intervista al canale statale CGTN.

Secondo la maggior parte degli scienziati, il nuovo coronavirus è stato probabilmente trasmesso all’uomo da un animale. Un mercato a Wuhan è stato accusato di vendere animali selvatici vivi. Ma la presenza a pochi chilometri di distanza da questo Istituto di virologia ha alimentato la speculazione su una fuga da queste installazioni sensibili.

L’epidemia “avrebbe potuto essere fermata in Cina prima che iniziasse e non èstato fatto. E ora il mondo intero sta soffrendo per questo”, Donal Trump ha sentrenziato nuovamente sabato. E avverte: “Se fossero consapevolmente responsabili, allora ci dovrebbero essere conseguenze”.

Dopo i cattolici, i protestanti e gli ebrei, oltre 260 milioni di cristiani ortodossi – che vivono principalmente nell’Europa orientale e nell’ex Unione Sovietica – a loro volta hanno vissuto domenica una Pasqua confinata, ma con regole a volte elastiche di distanza .

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, che sfida attivamente la gravità dell’epidemia, è andato in una cappella in campagna, criticando “coloro che hanno chiuso il cammino verso la chiesa per le persone”. I devoti si sono anche riuniti in Georgia, Ucraina e Bulgaria.

In Romania, Serbia, Albania, Macedonia del Nord e Libano, le chiese sono rimaste chiuse. In Grecia, migliaia di poliziotti supportati da elicotteri e droni stavano cercando di evitare alle persone di andare in vacanza.

In Russia, Kirill, capo del Patriarcato di Mosca, ha tenuto una messa a porte chiuse nella cattedrale principale della capitale. “Questa terribile malattia ha colpito la nostra gente”, ha detto in un sermone televisivo, ma “siamo insieme: una grande famiglia di credenti ortodossi”.

Ad esempio, il presidente Vladimir Putin ha celebrato la Pasqua in una piccola cappella nella sua residenza ufficiale. Numerosi luoghi di culto sono rimasti aperti nell’enorme Russia, che ha 42.853 casi di coronavirus di cui 361 mortali.

Una celebrazione planetaria di un altro tipo, ma ancora confinata, dozzine di stelle hanno regalato nella notte da sabato a domenica un mega concerto virtuale senza precedenti, a sostegno dello staff infermieristico che sta combattendo contro l’epidemia.

I Rolling Stones, Taylor Swift, Billie Eilish, Elton John, Jennifer Lopez, Celine Dion e persino Paul McCartney hanno suonato, ciascuno nella privacy del loro salotto, celebrando gli “eroi” degli ospedali.

Iniziato dalla cantante Lady Gaga, il concerto “One World: Together At Home” ha raccolto circa oltre 32 milioni di euro, mentre meno 4,5 miliardi di persone, o più della metà dell’umanità, vivono ora confinati.

In altre parti del mondo, la soglia di 1.000 decessi ufficialmente registrati è stata varcata in Africa, di cui tre quarti in Algeria, Egitto, Marocco e Sudafrica. Domenica i maliani hanno votato per eleggere il loro parlamento, sotto la minaccia del coronavirus, oltre alla violenza jihadista. Nonostante le misure igieniche messe in atto durante la votazione, i mercati, le moschee e i trasporti pubblici sono sempre pieni.

Dietro gli Stati Uniti, l’Italia con 23.227 morti e la Spagna con 20.453 morti sono i paesi più colpiti, seguiti dalla Francia (19.323) e dal Regno Unito (16.060). In Europa, alcuni paesi hanno intrapreso la strada del cauto deconfinamento, come Austria e Danimarca. Berlino considerava la pandemia ormai “sotto controllo” in Germania.

Il governo israeliano ha approvato il rilassamento di alcune restrizioni da questa domenica, nell’ambito di un piano “responsabile e progressivo”. Ma per l’OMS, la pandemia è lunga dall’essere fermata, con “cifre costanti o crescenti” nell’Europa orientale e nel Regno Unito.

Con il blocco prolungato c’è una crescente domanda sull’impatto sulla salute mentale, con gli specialisti che osservano “un inquietante aumento dell’ansia e della depressione”. In una casa di riposo “puoi anche morire di solitudine”.

Per l’accademica franco-israeliana Eva Illouz, la pandemia ha “distrutto” i riti della morte, introducendo una “frattura abissale nel modo di morire”. “È come se il paziente fosse trattato da astronauti e perdesse ogni contatto umano nei giorni in cui vede avvicinarsi la sua morte”, analizza il sociologo.

“Da qui l’insostenibilità della morte di coronavirus”, una morte che distrugge le strutture simboliche fondamentali della morte stessa”, aggiunge, invocando, mentre si avvicina l’ora del deconfinamento, una “nuova etica di responsabilità”, perché “gli individui dovranno assumersi la propria responsabilità verso se stessi e verso gli altri”.