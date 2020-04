Il presidente francese Macron, esorta i potenti al cessate il fuoco

Il presidente francese Emmanuel Macron spera che “nei prossimi giorni” i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite possano discutere e appoggiare la richiesta del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres di un cessate il fuoco a tutti i conflitti nel mondo per affrontare la pandemia di coronavirus.

Macron, che ha spinto per una maggiore cooperazione internazionale nella lotta contro il virus, ha dichiarato mercoledì in un’intervista alla radio francese RFI che sta solo aspettando l’accordo del presidente russo Vladimir Putin per tenere la videoconferenza in 5 paesi.

“Il presidente cinese Xi Jinping mi ha confermato che è d’accordo. Il presidente (USA) Donald Trump mi ha confermato che è d’accordo. Il primo ministro britannico Boris Johnson mi ha confermato che è d’accordo”, ha detto Macron. “Penso che anche il presidente Putin sarà d’accordo.”

“Quando lo fa, possiamo tenere questa videoconferenza e quindi approvarla (chiamata di Guterres) con grande solennità, forza e ancora più efficienza”, ha detto il presidente francese.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha detto martedì, quando gli viene chiesto di una videoconferenza dei cosiddetti leader del P-5, “non lo escludiamo”. Ha sottolineato che una videoconferenza non può sostituire un vertice di persona dei cinque leader, i cui paesi hanno il potere di veto nel Consiglio di sicurezza di 15 membri.

“Esiste un accordo di principio per questo evento (un vertice di persona) per concentrarsi su una grande e ampia analisi degli sviluppi globali in tutti i settori che in un modo o nell’altro incidono sulla sicurezza delle persone e sulla stabilità strategica”, ha detto Lavrov durante una chiamata in conferenza.

Guterres ha dichiarato il 3 aprile che partiti in guerra in 11 paesi avevano risposto positivamente al suo appello del 23 marzo: anche Camerun, Repubblica Centrafricana, Colombia, Libia, Myanmar, Filippine, Sudan del Sud, Sudan, Siria, Ucraina e Yemen hanno espresso la loro volontà. Ma ha avvertito che trasformare le parole in pace sarà enormemente difficile.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è stato ostacolato dall’adozione di una risoluzione sulla pandemia di COVID-19 e sulla richiesta del segretario generale di un cessate il fuoco a tutti i conflitti a causa delle differenze tra i cinque membri permanenti: Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia.

I diplomatici hanno affermato che il Consiglio di sicurezza è stato inizialmente bloccato dall’emissione di una dichiarazione o dall’adozione di una risoluzione da parte degli Stati Uniti insistendo sul fatto che l’origine del virus in Cina, a Wuhan, fosse inclusa, a cui la Cina si è opposta, ma l’amministrazione Trump ha fatto affidamento su questo e ora sta insistendo su un riferimento a “trasparenza”.

Secondo i diplomatici, un altro ostacolo è stato il desiderio di Macron di tenere una riunione al vertice del P-5 prima che si tenesse una riunione completa del Consiglio di sicurezza o una risoluzione adottata.

Ma i 10 membri eletti del Consiglio di sicurezza avevano insistito per una riunione del consiglio e un briefing da parte di Guterres – e avevano i nove voti necessari perché potesse finalmente avvenire giovedì scorso. Hanno anche redatto una risoluzione, come ha fatto la Francia, ma i diplomatici hanno affermato che i colloqui non sono ancora iniziati nel tentativo di unire le bozze rivali.

Alla riunione del consiglio chiuso di giovedì, il segretario generale Guterres ha avvertito che la pandemia di coronavirus sta minacciando la pace e la sicurezza internazionale e ha detto che ciò può potenzialmente portare a un aumento dei disordini sociali e della violenza che minerebbe notevolmente la nostra capacità di combattere la malattia.

Ha esortato il Consiglio di sicurezza, il cui mandato è quello di preservare la pace e la sicurezza internazionale, a unirsi per combattere il virus.

Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha detto mercoledì che le Nazioni Unite sono “molto soddisfatte” dell’impatto e della risonanza che la chiamata di Guterres ha avuto “e che un messaggio unito e forte del Consiglio di sicurezza farebbe molto per spingere ulteriormente tale chiamata e renderla realtà “.