Morire di fame o ammalarsi di coronavirus: il dilemma dell’Africa

Donne e bambini cadono a terra, insanguinati e calpestati durante una distribuzione di cibo in una baraccopoli di Nairobi, mentre la polizia spara gas lacrimogeni e carica con il manganello. La scena si è svolta venerdì nell’enorme baraccopoli di Kibera, nel cuore della capitale del Kenya. Potrebbe essere l’inizio se l’Africa non riuscisse a combinare la lotta contro il nuovo coronavirus e l’aiuto a milioni di poveri delle città.

“Gli ho dato una o due settimane prima che la situazione peggiori. Non in termini di coronavirus ma in termini di fame”, ha dichiarato Kennedy Odede, direttore di Shining speranza per le comunità (SHOFCO), un’organizzazione locale che lavora a Kibera. “Se continua così, potremmo giocare con il fuoco”, avverte.

Per contenere la diffusione del virus, il Kenya ha isolato Nairobi e alcune zone costiere dal resto del paese e ha imposto un coprifuoco notturno. Queste decisioni sono già costate a molti kenioti il ​​loro lavoro, osserva Odede.

Il presidente Uhuru Kenyatta aveva annunciato la volontà del contenimento totale per costringere i suoi concittadini a rispettare le regole. Ma i funzionari affermano che potrebbe rivelarsi una scelta straziante, visto che il 60% dei residenti di Nairobi vive nei bassifondi. “Bloccare le persone nelle baraccopoli sarà l’ultima opzione. Ci sono molte cose da fare prima”, ha confermato un alto funzionario della sicurezza keniota.

Il coronavirus è arrivato tardi in Africa. Ma sta attecchendo gradualmente, con oltre 15.000 casi e 800 morti registrati nel continente. Mentre l’Europa e gli Stati Uniti hanno atteso settimane per l’azione, l’Africa ha prontamente chiuso i suoi confini e bandito i raduni di massa.

Mauritius, Ruanda e Tunisia sono state le prime a imporre il contenimento totale, ma Mauritius aveva addirittura chiuso i supermercati e le panetterie per 10 giorni. Il principale potere industriale del Sudafrica, ha seguito l’esempio. La Nigeria ha esteso il blocco per due settimane ad Abuja, la capitale federale, e Lagos la città più popolosa dell’Africa con 20 milioni di residenti.

In queste due città, milioni di persone dipendono dall’economia informale per sopravvivere. “L’inevitabile reazione è stata quella di seguire ciò che stava facendo il resto del mondo”, afferma Jakkie Cilliers, un esperto dell’Institute for Security Studies (ISS), che ha invitato gli africani a trovare la loro “soluzione” per sconfiggere il virus.

“Il contenimento è impossibile da attuare ed è insostenibile nella maggior parte dell’Africa”, sostiene. “Stai condannando le persone a scegliere tra morire di fame o ammalarsi. Dieci persone che vivono in un rifugio di lamiera non possono rimanere tre settimane senza uscire”, ha detto.

Tuttavia, la maggior parte dei paesi africani ha resistito a questa tentazione. Madagascar e Ghana hanno ordinato il contenimento di alcune città e regioni. Senegal, Mauritania, Guinea, Mali, Costa d’Avorio, Burkina Faso e Niger hanno dichiarato gli stati di emergenza e il coprifuoco notturno.

Come il Kenya, il Benin ha isolato la città. Costa d’Avorio, Burkina Faso e Niger hanno fatto lo stesso con le loro capitali. L’Etiopia, il secondo paese più popoloso del continente con oltre 100 milioni di abitanti, ha chiuso i suoi confini terrestri e le sue scuole ma non ha limitato i movimenti della popolazione.

Il confinamento non è realistico “perché ci sono molti cittadini che non hanno casa” e “anche quelli che hanno case devono sbarcare il lunario ogni giorno”, ha affermato il Primo Ministro Abiy Ahmed.

Preferendo fare affidamento su Dio, paesi come il Burundi e la Tanzania hanno deciso di ignorare in gran parte le conseguenze sulla salute della pandemia, e la vita continua quasi come se nulla fosse successo. “Il coronavirus non dovrebbe essere un motivo per distruggere la nostra economia”, ha dichiarato il presidente della Tanzania John Magufuli.

Affinché i diversi tipi di contenimento funzionino in Africa, sono necessari significativi aiuti di Stato, affermano gli esperti. Ma la sfida è particolarmente difficile da affrontare in un continente in gran parte dipendente da donatori internazionali.

Il Kenya ha abbassato le tasse e sta distribuendo acqua gratuita nei bassifondi. Il governo senegalese sta pagando le bollette dell’elettricità e l’Uganda ha chiesto ai proprietari di non chiedere l’affitto fino alla fine della crisi.

Ma la commentatrice politica Rachel Strohm ritiene che tali misure andranno principalmente a beneficio del “settore formale”. In Nigeria, Uganda, Ruanda, Sudafrica e altrove, i governi distribuiscono cibo, ma solo a “una frazione dei vulnerabili”, aggiunge.

Ritiene che le misure adottate siano “inefficaci e non produttive”. Ad esempio, il coprifuoco significa che le persone si stanno raggruppando nello stesso posto allo stesso tempo per prendere i mezzi pubblici, ognuno cercando di tornare a casa in tempo.

Rachel Strohm e Kennedy Odede suggeriscono invece di istituire trasferimenti di denaro diretti verso le popolazioni, al fine di evitare il caos delle distribuzioni di cibo. Credono che i donatori internazionali, a loro volta confrontati con il coronavirus, dovranno venire in aiuto.

Un’altra soluzione per evitare il contenimento totale e il collasso delle economie sarebbe quella di eseguire test di massa. Il Sudafrica è l’unico paese del continente a osare questo approccio, ma il numero di test condotti – circa 70.000 – è ancora “troppo basso”, ha riconosciuto il Ministro della Salute, Zweli Mkhize.

La maggior parte dei paesi africani ha solo una capacità limitata di esercitarsi nei test. Allo stesso tempo, l’inasprimento delle misure applicate nel continente è stato accompagnato da un aumento della brutalità da parte della polizia, che spesso usa la forza per ottenere il consenso delle popolazioni.