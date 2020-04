Nemmeno il coronavirus placa la lite tra Pelosi e Trump

Due delle persone più potenti d’America non parlano da cinque mesi in un momento in cui la nazione sta combattendo la peggiore crisi sanitaria del secolo, quella che ha già ucciso oltre 6.000 americani e ne ha messi altri 10 milioni senza lavoro.

Il presidente Donald Trump e il presidente della Camera Nancy Pelosi hanno parlato per l’ultima volta il 16 ottobre, quando Pelosi ha puntato il dito contro il presidente seduto durante uno scambio acceso in una riunione della Casa Bianca. Pelosi si precipitò fuori e la relazione sfilacciata dei due leader fu presto interrotta dall’impeachment della Camera di Trump mesi dopo.

Ora le preoccupazioni sono le relazioni interrotte che potrebbero ostacolare la capacità del governo federale di rispondere alla crescente crisi del Covid-19, l’entità del danno si riflette nel rapporto di giovedì con un record di 6,6 milioni di persone ha presentato domanda di disoccupazione, aggiungendosi a oltre 3 milioni delle settimane precedenti.

“Le relazioni sono l’inizio di tutto. La fiducia reciproca è fondamentale per la cooperazione”, ha affermato John M. Bridgeland, che ricopriva incarichi governativi sotto i presidenti George W. Bush e Barack Obama.

Il rapporto tra Trump e Pelosi, mai stato in sintonia, appare irreparabile dopo l’impeachment del presidente repubblicano, secondo gli alleati di entrambi i leader. Perfino la pandemia COVID-19, che ha riscritto le regole della vita americana quotidiana e minaccia la salute e l’occupazione delle persone, non ha fatto nulla per scongelare il ghiaccio tra i due.

Il mese scorso mentre Washington creava il pacchetto di stimoli più costoso della storia degli Stati Uniti, Trump e Pelosi si guardarono con diffidenza da estremità opposte di Pennsylvania Avenue, il presidente lo lasciò ad altri negoziare un pacchetto di aiuti economici da 2,2 trilioni di dollari.

Trump e Pelosi comunicavano i dissidi tra loro via Twitter. Il principale tra loro è stato il segretario al tesoro Steven Mnuchin, che ha negoziato le tre proposte di salvataggio approvate finora. Quando Trump ha firmato il pacchetto alla Casa Bianca, non ha invitato Pelosi e altri democratici ad unirsi a lui.

Il tasso di disoccupazione da record aggiunge una nuova urgenza alla questione dei prossimi passi per il Congresso, che si stava lentamente muovendo verso l’elaborazione di un’altra legge di recupero che potesse eguagliare o superare il prezzo del primo stimolo.

Pelosi e Mnuchin hanno elaborato lo stimolo parlando dozzine di volte al telefono e nell’ufficio del Capitol di chi parla con la visuale sul centro commerciale. Andando avanti, il nuovo capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows, un ex membro del Congresso che ha relazione con Pelosi, dovrebbe essere un altro canale principale.

Pelosi ha minimizzato la sua mancanza di comunicazione con Trump.

“Qualunque comunicazione di cui abbiamo bisogno per andare avanti, accadrà se parlerò o meno con il presidente”, ha detto Pelosi giovedì. “Non è casuale. Parliamo solo”. Riguarda qual è lo scopo, qual è l’urgenza, richiede il tempo di chi parla e del presidente, entrambi persone molto impegnate”.

L’oratore ha anche annunciato la formazione di un comitato selezionato della Camera bipartisan sulla crisi del coronavirus. Trump si è scagliato contro il pannello come una “caccia alle streghe” e ha detto che alla fine avrebbe aiutato a “costruire” il suo numero di sondaggi.

“Voglio ricordare a tutti qui nella capitale della nostra nazione, specialmente al Congresso, che questo non è il momento della politica, di infinite indagini partigiane”, ha detto Trump durante il briefing della task force sul coronavirus della Casa Bianca.

Durante la pandemia è un momento in cui gli americani possono avere meno tolleranza nei confronti del solito litigio o brinkhanding partigiano.

“Non c’è spazio per la politica”, ha detto il rappresentante democratico Ben McAdams dello Utah, che si sta riprendendo dal coronavirus ed è uno dei numerosi legislatori che si sono isolati.

Secondo un nuovo sondaggio dell’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, il 44% degli americani approva il modo in cui Trump sta gestendo l’epidemia di coronavirus, rispecchiando la sua valutazione complessiva di approvazione.

E un minor numero di americani, il 38%, approva il lavoro del governo federale nel gestire la diffusione del virus in tutto il paese, rispetto a quote più ampie che approvano il modo in cui stanno facendo i loro governi statali e locali (57% e 54%, rispettivamente).

Solo il 31% degli americani approva il modo in cui i leader del Congresso si rivolgono al coronavirus, mentre il 41% disapprova.

Non è stato sempre così amaro tra Trump e Pelosi.

Dopo che i Democratici hanno conquistato la Camera nel novembre 2018, Trump ha esultato per Pelosi per riprendere la presidenza, dicendo agli aiutanti che rispettava le capacità di sopravvivenza politica dei Democratici della California e credeva che fosse un politico transazionale con cui poteva trattare.

Invece Pelosi è diventata la sua antagonista più visibile, creando immagini virali quando lo ha applaudito beffardamente durante il suo discorso sulla stato dell’Unione del 2019 e quando è uscita dall’ala ovest dopo un altro incontro teso vestito con un cappotto e occhiali da sole firmati. La sua richiesta di denaro federale per un muro di confine con il Messico e il rifiuto di Pelosi di concordare, portarono al più lungo arresto del governo nella storia. Trump alla fine si ritirò e il governo riaprì.

L’esplosione è avvenuta l’anno scorso quando Pelosi ha autorizzato un’inchiesta di impeachment sui tentativi di Trump di spingere l’Ucraina a indagare sulla famiglia di un nemico politico democratico, l’ex vicepresidente Joe Biden.

Trump ha detto agli alleati e ai confidenti che si sente come se Pelosi avesse cercato di minarlo e umiliarlo ad ogni turno e non la perdonerà mai per l’impeachment, secondo due alleati della Casa Bianca e repubblicani vicino all’Ala Ovest che hanno parlato a condizione di anonimato perché non erano autorizzati a discutere pubblicamente di conversazioni private.

Giorni prima che Trump venisse assolto dal Senato, i due leader si sono trovati faccia a faccia davanti alla telecamera prima del discorso sullo stato dell’Unione del presidente. Pelosi allungò la mano in un gesto che sembrava più un coraggio. Trump ignorò il gesto e iniziò il suo discorso.

E poi, prima che Trump lasciasse il podio, Pelosi strappò una copia del discorso. Lo sollevò perché i suoi alleati e la sua famiglia lo vedessero e fece un piccolo inchino.

Il coronavirus si è rivelato sproporzionatamente mortale per gli americani più anziani; Pelosi ha compiuto 80 anni la scorsa settimana, mentre Trump ha 73 anni. Ma nessuno dei due ha rallentato il loro programma pubblico e non hanno smesso di tagliare.

“Non so cosa avrei imparato in una conversazione con il presidente”, ha detto Pelosi questa settimana.