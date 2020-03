Registrati oltre 1.000 casi di COVID-19, in almeno 40 paesi dell’Africa

I casi africani di coronavirus sono saliti oltre i 1.000 mentre due capi di stato sembravano sfidare le proprie restrizioni di viaggio per partecipare all’inaugurazione di un altro presidente.

L’Angola ha annunciato i suoi primi casi, il che significa che almeno 40 dei 54 paesi dell’Africa sono colpiti. Il Congo ha riportato la sua prima morte; Il Burkina Faso ne ha segnalati due nuovi. La Costa d’Avorio è stata l’ultima ad annunciare che stava chiudendo i suoi confini. E le autorità elettorali dell’Etiopia hanno discusso l’effetto del virus su un’importante elezione nazionale alla fine di quest’anno.

Questa settimana l’Angola ha chiuso i suoi confini aerei, terrestri e marittimi, ma i media namibiani hanno mostrato il presidente Joao Lourenco all’inaugurazione del presidente namibiano Hage Geingob. Era presente anche il presidente Mokgweetsi Masisi del vicino Botswana, che questa settimana ha sospeso i viaggi internazionali di tutti i dipendenti del governo.

C’era anche il presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Ha annunciato un disastro nazionale ancor prima che il suo paese confermasse il suo primo caso di virus venerdì. Sabato, il suo paese ha annunciato il primo caso nella capitale Harare.

Il Burkina Faso ha il maggior numero di decessi da virus di qualsiasi paese dell’Africa sub-sahariana. La nazione dell’Africa occidentale ha uno dei più alti fatturati del continente.

Diversi ministri del governo del Burkina Faso risultano positivi, tra cui il ministro degli affari esteri. Venerdì il presidente Roch Marc Christian Kabore ha annunciato che i due aeroporti internazionali del Paese chiuderanno per due settimane, ad eccezione per militari e merci.

Il Burkina Faso è uno degli stati più fragili dell’Africa con una crescente crisi umanitaria causata da attacchi legati agli estremisti islamici. Più di 130 centri sanitari hanno chiuso, colpendo oltre 1,5 milioni di persone, è quanto affermano il governo e i gruppi di aiuto.

Secondo un piano di risposta del governo, le squadre di emergenza non sono addestrate per un focolaio di malattia respiratoria e non dispongono di adeguati dispositivi di protezione.

C’è anche uno screening insufficiente alle frontiere. Nessuno dei 44 punti di ingresso ad alto flusso del Burkina Faso ha i dispositivi di protezione individuale necessari e solo il 23% ha dispositivi di screening del coronavirus.

Jerry-Jonas Mbasha, coordinatore dei cluster dell’Organizzazione mondiale della sanità in Burkina Faso, ha dichiarato di essere “molto preoccupato per ciò che potrebbe accadere nella prossima settimana, tra due settimane da oggi”.

La maggior parte delle persone manifesta solo lievi sintomi simil-influenzali del coronavirus e guarisce entro poche settimane, ma il virus è altamente contagioso e può essere diffuso da coloro che appaiono sani. Può causare gravi malattie, inclusa la polmonite, in alcuni pazienti, in particolare quelli con problemi di salute sottostanti.

Più di 275.000 casi sono stati confermati a livello globale, tra cui oltre 11.000 morti, secondo un conteggio corrente della Johns Hopkins University. Almeno 88.000 persone si sono riprese.

In Nigeria, che solo tre settimane fa ha annunciato il primo caso di coronavirus nell’Africa subsahariana, le autorità hanno affermato che il primo paziente, un uomo che aveva viaggiato dall’Italia, era ora pronto per tornare a casa.

In Kenya, i funzionari sanitari hanno continuato a disinfettare i mercati affollati della capitale, Nairobi, cercando di fermare la diffusione del virus. “È per il bene di tutti noi, è per il bene del paese”, ha dichiarato Simon Kimani, presidente del consiglio di sanità pubblica.