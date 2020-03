Scoperto un piccolo dinosauro congelato nell’ambra

Congelato per l’eternità: il cranio di un uccellino, eccezionalmente ben conservato in ambra per 99 milioni di anni, è stato scoperto in Birmania e potrebbe essere il più piccolo dinosauro conosciuto fino ad oggi, secondo uno studio pubblicato.

“Sono stato letteralmente spazzato via, non avevo mai visto niente del genere. È meraviglioso!”, dice il paleontologo Jingmai O’Connor, autore principale dello studio pubblicato sulla rivista Nature.

L’esemplare chiamato ‘Oculudentavis Khaungraae’, era intrappolato in un pezzo di ambra risalente alla metà dell’era mesozoica (da -251 milioni di anni a -65 milioni di anni). Con un teschio di 7 mm di lunghezza, rivaleggia con l’ape colibrì, il più piccolo degli uccelli attualmente in vita, il che lo rende il più piccolo dinosauro conosciuto di questa era. “Come tutti gli animali rinchiusi in ambra, è molto ben conservato. Si ha l’impressione che sia morto ieri, con tutti i suoi tessuti molli intrappolati in questa piccola finestra che si affaccia su tempi antichi”, commenta Jingmai O’Connor, dell’Istituto di paleontologia e paleoantropologia di Pechino.

Attraverso il medaglione traslucido, vediamo un teschio di profilo dominato da una grande cavità oculare, che suggerisce un occhio che guarda di lato, simile a quello di una lucertola. Usando una TAC, i ricercatori sono stati in grado di trovare una mascella piena di denti aguzzi – cento in totale.

Piccolo predatore

“Oggi non sembra nulla di vivo, quindi dobbiamo essere fantasiosi per capire il significato della sua morfologia. Ma il suo cranio aerodinamico, denti multipli e occhi grandi suggeriscono che nonostante le sue piccole dimensioni, era probabilmente un predatore che si nutriva di insetti”, afferma il paleontologo.

Il piccolo vertebrato, soprannominato ‘teenie weenie’, coesisteva con dinosauri dal collo lungo, grandi rettili volanti come gli pterosauri, in un momento in cui la fauna selvatica era molto ricca.

Era una micro-fauna poco conosciuta che solo l’ambra era in grado di preservare. Come? “Immagina una palude o una foresta vicino al mare, con alberi che producono una grande quantità di resina, alcuni dei quali si staccano trasudando lungo i tronchi, catturando la fauna che vive su di loro”, descrive Jingmai O’Connor.

Senza questa resina fossilizzata, “non sapremmo nulla di questi piccoli organismi, che sono molto più difficili da trovare di quelli grandi”, ha detto. “Quando pensiamo ai dinosauri, pensiamo a questi enormi scheletri ma attualmente la paleontologia viene completamente trasformata dalle scoperte di piccoli fossili così preservati”, continua lo scienziato.

Negli ultimi anni, “l’ambra birmana ha dato origine a scoperte sorprendenti”, aggiunge Roger Benson, un ricercatore di paleobiologia, in un commento pubblicato con lo studio.

Rane, lucertole, amoniti. “Ci sono ancora molti esemplari da studiare!” Gioisce Jingmai O’Connor. “E spero che entro i prossimi dieci anni saremo in grado di sviluppare tecniche che consentano l’accesso alla biochimica dei tessuti molli. Ci sono sicuramente frammenti di DNA conservati all’interno. “Non ci sarà mai uno scenario Jurassic Park!”, rassicura.