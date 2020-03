Biodiversità: a poco a poco, sta emergendo un piano per il 2050

La Convenzione sulla biodiversità biologica (CBD) si è conclusa sabato dopo una settimana di negoziati, scossa dal coronavirus, che mira a stabilire un vasto piano per il 2050 per proteggere gli ecosistemi e gestire le risorse naturali in modo sostenibile. In programma per la prima volta in Cina, che ospiterà il 15° incontro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (COP15) in ottobre, questi negoziati sono stati spostati all’ultimo minuto a Roma a causa dell’epidemia di coronavirus e i negoziatori cinesi non potevano essere presenti. Nel frattempo l’Italia è diventata un focolaio per la diffusione della malattia.

La lotta ai cambiamenti climatici si basa sull’accordo di Parigi dal 2015: gli Stati si impegnano ad agire per contenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, per riferire regolarmente sulle loro emissioni di gas serra e delle loro azioni. Niente di equivalente oggi per preservare gli ecosistemi, il cui degrado costituiscono una grave minaccia per l’umanità, a cui forniscono acqua, aria e cibo.

Per sei giorni, i negoziatori riuniti nella capitale italiana hanno discusso le proposte rese pubbliche a metà gennaio dalla Convenzione sulla biodiversità biologica (CBD). Includono obiettivi da raggiungere entro il 2050, con una pietra miliare entro il 2030. Altri riguardano le misure da attuare per raggiungere tali obiettivi e il monitoraggio della loro applicazione. I paesi presenti hanno parlato del loro contenuto, che sarà negoziato successivamente riga per riga. Tra le proposte, le aree protette coprono “almeno il (30%) delle aree terrestri e marine con almeno il (10%) sotto una protezione rigorosa” (le cifre tra parentesi sono discutibili). Questa proposta è supportata da una coalizione di circa trenta paesi guidata da Francia e Costa Rica.

Il testo propone inoltre di ridurre entro il 2030 “di almeno il 50% dell’inquinamento” da parte dei fertilizzanti, utilizzati in particolare in agricoltura, biocidi (disinfettanti, insetticidi), plastica o addirittura contribuire al lottare contro il riscaldamento globale attraverso soluzioni basate sulla natura.

Brasile selezionato

Questa settimana di negoziati ha “accresciuto l’ambizione”, ha dichiarato Elisabeth Maruma Mrema, segretaria esecutiva del CBD, in una conferenza stampa. Una nuova versione del testo consentirà di proseguire i negoziati. La situazione è drammatica, con un degrado della natura senza precedenti nella storia dell’umanità, secondo IPBES, gli esperti delle Nazioni Unite sulla biodiversità.

Per il WWF, il testo che sarà adottato in ottobre e stabilirà un quadro per i decenni a venire deve affrontare i settori che contribuiscono alla perdita di biodiversità, tra cui l’agricoltura e la pesca. Alcuni paesi, tuttavia, desiderano “concentrarsi su una protezione più tradizionale della biodiversità”, senza affrontare i modelli di produzione e consumo, secondo Marco Lambertini del WWF.

L’ONG “si preoccupa della mancanza di progressi”, aggiunge Guido Broekhoven del WWF International. “Abbiamo un pianeta e otto mesi” per completare i negoziati, afferma Shuo Li di Greenpeace. Tra le questioni importanti che dovranno essere risolte c’è quella del finanziamento, hanno riconosciuto Basile van Havre e Francis Ogwal, che copresiedono i negoziati.

Un’altra fonte di preoccupazione è “il desiderio di rimuovere le parole plastica e pesticidi” dal testo, ha dichiarato Yann Wehrling, ambasciatore ambientale per la Francia, per il quale sarebbe un errore. Dovremo vedere “come può il CBD lavorare con altre convenzioni e istituzioni internazionali” come la FAO per l’agricoltura o l’OMC per il commercio internazionale, spiega Aleksandar Rankovic, esperto presso l’Istituto per lo sviluppo sostenibile e relazioni internazionali (Iddri). Il Brasile è un caso speciale, secondo diversi partecipanti. I suoi rappresentanti hanno presentato “proposte che sanno essere irraggiungibili” per rallentare le discussioni.

Al di là di obiettivi ambiziosi, “è necessario che le parti riferiscano più spesso, in modo trasparente” sulle loro azioni, che siano “esaminate” e che una valutazione globale dei progressi compiuti sia istituita a intervalli regolari, afferma Gaute Voigt-Hanssen, capo negoziatore per la Norvegia, una richiesta condivisa da molti partecipanti.

Per quanto riguarda il rischio che la COP15 in Cina venga cancellata, il CBD vuole essere rassicurante. “Tutto è a posto” a Kunming, ha assicurato Elisabeth Maruma Mrema.