Il grande Pelé, invalido e depresso vive solitario

Invalido da problemi all’anca, la leggenda del calcio brasiliano Pelé “vive solitario” e “soffre di una forma di depressione”, lo ha rivelato suo figlio. “È piuttosto fragile in termini di mobilità, il che significa che soffre di una forma di depressione”, ha detto Edinho parlando di suo padre.

Pelé ha festeggiato il suo 79° compleanno ad ottobre e negli ultimi anni ha aumentato le degenze in ospedale. “Non può camminare normalmente. Solo con un deambulatore. È un po meglio rispetto ad un periodo recente in cui era su una sedia a rotelle, ma trova difficile muoversi”, ha aggiunto il figlio del tre volte campione del mondo.

“Immaginate, è il re, da sempre una figura così imponente e oggi non può più camminare normalmente. Si vergogna, non vuole uscire, andare in strada. Si è ritirato, vive solitario”, ha continuato.

Le apparizioni pubbliche di Pelé, considerato il ​​più grande calciatore della storia, sono sempre più rare. Nell’aprile 2019, è andato a Parigi per partecipare a un’operazione promozionale con il prodigio francese Kylian Mbappé, ma ha dovuto essere ricoverato in ospedale a causa di problemi ai reni.

Pelé ha avuto un solo rene da quando era ancora un giocatore. Una costola rotta durante una partita ha danneggiato il suo rene destro, che alla fine è stato rimosso. Ma soffre anche molto dei fianchi, in particolare a causa dell’installazione di una protesi smaltata secondo il suo entourage di un “errore medico”.

A parte i problemi di mobilità e le loro conseguenze sul suo morale, Pelé “sta andando bene” a livello fisico, ha sottolineato Edinho. Lo staff di Pelé non ha risposto alle richieste di AFP lunedì. La sua salute ha preoccupato i suoi fan per diversi anni. Alla fine del 2014, era già stato vittima di una grave infezione del tratto urinario e messo in terapia intensiva e in dialisi.

L’ex portiere del Santos, lo storico club di suo padre, Edinho, 49 anni, ha avuto molti problemi con la legge, facendo diversi viaggi avanti e indietro in prigione dopo essere stato condannato a 13 anni di reclusione per riciclaggio di denaro proveniente dal contrabbando dei farmaci.