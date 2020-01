“Confuso e arrabbiato”: la Brexit sconvolge i cittadini dell’UE nel Regno Unito

Ansioso, arrabbiato, abbandonato. La Brexit suscita forti emozioni e, mentre si avvicina la partenza della Gran Bretagna dall’Unione Europea, oltre 3 milioni di residenti nel Regno Unito che sono cittadini dei paesi dell’UE avvertono l’imminente emigrazione della maggior parte.

La Brexit è un enorme esperimento economico e sociale e i residenti europei del Regno Unito sono le cavie. Il governo del Regno Unito afferma che possono rimanere e andare avanti con la vita purché facciano richiesta per la conferma del loro “status consolidato”. Per alcuni, questo processo è fastidioso. Per altri, è profondamente alienante.

Tanja Bueltmann, una professoressa di storia della Northumbria University che ha studiato le esperienze dei cittadini europei in Gran Bretagna mentre affrontano la Brexit, ha affermato che molti hanno sentito la decisione del paese di lasciare l’UE come una “vera rottura”. “Alla gente è stato promesso che nulla sarebbe cambiato. Eppure, per un buon numero, anche il processo cambia tutto “, ha dichiarato.

La libera circolazione delle persone negli Stati membri dell’UE è un principio fondamentale dell’UE e il voto della Gran Bretagna del 2016 per lasciare il blocco è stato, in parte, una reazione agli alti livelli di immigrazione da altre nazioni dell’UE. Più di 1 milione di cittadini dell’UE si sono trasferiti nel Regno Unito dopo che otto paesi dell’est Europa, precedentemente comunisti, si sono uniti al blocco nel 2004.

L’uscita della Gran Bretagna dall’Europa venerdì sera porrà fine ai diritti dei cittadini delle 27 restanti nazioni dell’UE di stabilirsi in Gran Bretagna e dei britannici a vivere automaticamente altrove. Per evitare che le persone debbano sradicare le loro vite e le loro famiglie, il governo del Regno Unito afferma che ai cittadini dell’UE già presenti nel paese verrà assegnato uno “status stabile”, proteggendo il loro diritto a vivere, lavorare, studiare e ricevere benefici.

Altri paesi dell’UE hanno preso accordi simili per circa 1 milione di cittadini del Regno Unito che vi risiedono. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che i cittadini dell’UE sono i benvenuti e apprezzati, ma molti affermano di risentire per essere stati costretti a dimostrare il loro diritto a rimanere in un paese che chiamano casa.

“Mi sento strano, davvero sconvolto”, ha detto la 78enne Elly Wright, cittadina olandese che si è trasferita nel Regno Unito con suo marito nel 1969. “Mi ha spostato nel profondo. Cosa è successo con Brexit e il fatto che qualcuno come me, che vive qui da oltre 50 anni, che il mio status qui debba essere garantito quando è sempre stato sicuro – ti fa sentire confuso e arrabbiato, e anche infinitamente triste a volte.

“La mia cerchia di amici, le persone con cui condivido tristezza e felicità – sono tutti qui”, ha aggiunto. “Mio figlio vive qui. Mio marito è sepolto qui. Faccio parte del tessuto di questa società (quanto) di chiunque altro.”

Wright non è solo. Lo studio di Bueltmann su oltre 3.000 cittadini dell’UE ha scoperto che alcuni avevano sperimentato “problemi di salute mentale che vanno dalla depressione ai pensieri suicidi”. Quando agli intervistati è stato chiesto come si sentivano, le parole più frequenti erano “arrabbiato”, “ansioso” e “indesiderato”.

Il governo britannico insiste che ha reso il processo per garantire il diritto di rimanere il più indolore possibile. È gratuito – una proposta di 65 sterline ($ 85) è stata abbandonata dopo una protesta – e può essere completata su un telefono cellulare. Alla fine del 2019, il governo afferma che oltre 2,7 milioni di persone avevano fatto domanda e quasi 2,5 milioni avevano ottenuto uno status prestabilito oppure uno “status prestabilito” per coloro che vivevano nell’UE da meno di cinque anni. Sono state respinte solo sei domande.

Gli attivisti per i diritti umani affermano che le statistiche non forniscono un quadro completo. Non tengono conto di coloro che hanno lottato con il processo – come le persone anziane che potrebbero mancare di documentazione – o quelli che non sanno di dover fare domanda.

Altri si preoccupano di problemi lungo la linea. Il governo del Regno Unito ha dato ai cittadini dell’UE fino alla fine di giugno 2021 la richiesta di ottenere uno status consolidato. Non è chiaro cosa accadrà a coloro che non lo fanno.

Tahmid Chowdhury dell’associazione benefica per l’immigrazione Here for Good ha affermato che la scadenza potrebbe significare che “centinaia di migliaia di persone diventano prive di documenti durante la notte e non hanno alcun diritto legale di rimanere nel Regno Unito”

Jonny Oates, un membro liberaldemocratico della House of Lords del Parlamento che ha cercato di ottenere garanzie più forti sui diritti dei cittadini dell’UE, ha affermato che “allo stato attuale della legge, tutte quelle persone sarebbero automaticamente criminalizzate e soggette a espulsione il 30 del giugno 2021.”

Il governo insiste che le persone non devono preoccuparsi: non ci saranno espulsioni dopo la scadenza del termine. Ma ha anche inviato segnali contrastanti. Il primo ministro ha dichiarato il mese scorso che i cittadini dell’UE erano stati “in grado di trattare il Regno Unito come se fosse sostanzialmente parte del loro stesso paese”, un’osservazione il cui tono ha inviato brividi attraverso molti europei che chiamano la Gran Bretagna casa.

Molti cittadini europei affermano che si sentirebbero meglio se avessero una prova fisica – un pezzo di carta o un timbro del passaporto – per confermare il loro status. Il programma di stato statale del governo è un affare esclusivamente digitale.

Sia il Parlamento europeo che il sindaco di Londra Sadiq Khan hanno espresso il timore che i cittadini europei rischino una futura discriminazione da parte dei proprietari e dei datori di lavoro perché non avranno un modo semplice per confermare i loro diritti di residenza.

Indicano lo scandalo Windrush, che è scoppiato nel 2018 quando è emerso che alle persone che sono arrivate in Gran Bretagna decenni fa dai Caraibi era stato recentemente rifiutato l’alloggio, lavoro e cure mediche e minacciato di espulsione perché non avevano i documenti per dimostrare il loro stato.

Wright, residente nel Regno Unito di lunga data di origini olandesi, ha dichiarato di temere che lo status dei cittadini dell’UE fosse “un windrush in attesa di accadere”. “Ti fa sentire così impotente che non abbiamo avuto voce in capitolo su ciò che ci sta accadendo ora”, ha detto. “E per me, non mi fa sentire né qui né lì.”