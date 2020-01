Vittima madre e madre jihadista insieme per un messaggio di speranza

Piangi, poi scrivi insieme. Due donne belghe, una madre di un jihadista imprigionato in Siria, l’altra di una giovane donna ferita durante gli attacchi di Bruxelles del 2016, stanno preparando un libro per testimoniare ciò che li unisce oltre le differenze. L’incontro tra Fatima Ezzarhouni, 48 anni e Sophie Pirson, 61 anni, risale al 2018, due anni dopo il doppio attacco rivendicato dal gruppo dello Stato Islamico (IS), che ha causato 32 morti e oltre 340 feriti nella capitale belga il 22 marzo 2016.

Il suo quadro: un gruppo lanciato da due sociologi clinici in modo che le madri di jihadisti e le vittime dell’ondata di attacchi del 2015-2016 possano scambiarsi e condividere il loro dolore. “Immediatamente, ci siamo connessi”, dice Sophie. “C’è stato un clic”, conferma Fatima, durante un incontro nell’appartamento della premier a Bruxelles.

Una è di lingua francese, figlia di un chirurgo di Andenne, in Vallonia, l’altra nata in Marocco e di istruzione di lingua olandese perché cresciuta ad Anversa, dove è arrivata a 4 anni, accolta dal nonno. Sophie lavora in un museo d’arte contemporanea e Fatima come assistente infermieristica.

A priori tutto li separa. Fino a questo incontro che li convincerà ad esprimere “ciò che li collega”; questi valori di ospitalità, apertura, che come nonne vogliono trasmettere alle giovani generazioni.

“Un incubo”

“Vogliamo sminuire ciò che è importante per noi, con la speranza di riflettere su cosa possiamo fare insieme per contrastare la barbarie”, afferma Sophie. “Per me, sta trasmettendo un messaggio”, ha detto Fatima che, per questo lavoro, confida come probabilmente non ha mai fatto. Alla fine racconta delle sofferenze di una vita segnata da brutali rotture a chi è diventato suo amico.

Separata da bambina dai suoi genitori e fratelli, la Belgo-marocchina confida di vivere “un incubo” da quando suo figlio, il maggiore dei suoi tre figli, è partito per la Siria nel 2013 a soli 18 anni, senza spiegazioni.

Già membro del gruppo di Anversa Sharia4Belgium (ora sciolto), Abdellah Nouamane “ora rimpiange” questo viaggio e “vuole tornare”, come ha detto nel 2019 in televisione dopo averlo localizzato in una prigione nel nord-est della Siria. Negli ultimi sette anni, il jihadista è stato condannato due volte in contumacia in Belgio, per aver partecipato a un gruppo terroristico e per aver minacciato lo stato belga.

Ma soprattutto, spiega sua madre, le notizie su di lui arrivano con il contagocce, a volte contraddittorie. “I due figli che ha avuto con una donna olandese, non so dove siano”. Nel settembre 2018, Fatima ha ricevuto una telefonata dalla Siria che annunciava la morte di suo figlio, e nella sua casa di Anversa lo ha “simbolicamente” seppellito durante una cerimonia di addio con i parenti. “Fantascienza” Apprendere che è finalmente vivo ha scatenato un torrente di emozioni che l’hanno portata in ospedale “quasi due mesi” nell’autunno del 2019. “Mia figlia mi ha detto: La mamma sembra che viviamo in un film di fantascienza”, la codarda Fatima, che oggi interviene regolarmente nelle scuole per condividere la sua esperienza come madre di radicalizzati. Per Sophie, “il crack” è di un altro ordine. Non dice come Fatima che la vita di suo figlio sia stata “distrutta”. Léonor, la sua seconda figlia, all’epoca trentenne, la mattina del 22 marzo 2016 era sul treno della metropolitana di Bruxelles, dove si è fatto esplodere un attentatore suicida. Ferita gravemente a una mano, dopo aver perso l’udito da un orecchio, ha dovuto trascorrere molto tempo in ospedale. “Molto rapidamente al suo fianco, in terapia intensiva, ho pensato alle madri dei bombardieri”, ricorda Sophie. “Mi sono detto che anche per loro sarebbe stato terribile avere il loro figlio morto e che nessuno poteva sentire il dolore di queste madri”, aggiunge. Oggi Sophie afferma di sperare di concludere questa storia di interviste con Fatima a marzo, per il quarto anniversario degli attacchi, e sta cercando un editore.