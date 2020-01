Numero speciale: Charlie Hebdo contro i “nuovi guru del pensiero formattato”

Charlie Hebdo, in un numero per l’anniversario che sarà pubblicato martedì, cinque anni dopo l’attacco che ha decimato la sua redazione, attacca i “nuovi guru del pensiero formattato” e dà voce ai parenti delle vittime. “Ieri abbiamo detto merda a Dio, all’esercito, alla Chiesa, allo Stato. Oggi dobbiamo imparare a dire merda alle associazioni tiranniche, alle minoranze dell’ombelico, ai blogger che ci pubblicano sui blog come piccoli maestri”, ha scritto il direttore editoriale Riss nel suo editoriale.

“Oggi il politicamente corretto ci impone l’ortografia di genere, ci sconsiglia di usare parole apparentemente inquietanti”, aggiunge, criticando i “nuovi censori” che “credono di essere i re del mondo dietro la tastiera del loro smartphone”. “Le fiamme dell’inferno di un tempo hanno lasciato il posto ai tweet informatori di oggi”, afferma.

Il design della prima pagina è firmato Coco: uno smartphone gigante che mostra i loghi dei principali social network schiaccia la lingua e le braccia di un designer, con questo titolo “Nuova censura… Nuove dittature”. L’avvocato del giornale, Richard Malka, critica anche in una tribuna “le mille e una manifestazione dell’ambiente tirannico corretto”. Il giornale satirico dà la parola ai parenti dei suoi giornalisti assassinati, come Maryse Wolinski, vedova del famoso fumettista.

Descrive “La vita dopo” come “senza colore né sapore” e pone di nuovo alcune delle domande che sono sorte dopo l’attacco che ha causato la morte di 12 persone il 7 gennaio 2015: “Perché la sorveglianza di Charlie Hebdo, giornale satirico minacciato cinquanta volte al giorno, è stato soppresso alla fine di novembre 2014? Per risparmiare denaro? Per proteggere la polizia? Difesa segreta!”.

La vedova di Cabut, Véronique Cabut, rende omaggio alle vittime e ringrazia “l’attuale squadra per aver continuato questo sport di combattimento per la libertà di espressione ogni settimana”. Per quanto riguarda la madre di Charb, Denise, ricorda il viaggio di suo figlio e “la sua forza di carattere, il suo duro lavoro, la sua curiosità permanente”. “Siamo stati chiamati” genitori indegni “quando ha disegnato Maometto. Ma sapevamo meglio di chiunque difendesse i principi, conoscevamo i suoi valori meglio di chiunque altro e ammiravamo la sua lucidità e il suo coraggio”.