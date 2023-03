Guerra Ucraina: abbattuto drone USA sul Mar Nero

Un caccia russo ha colpito martedì l’elica di un drone di sorveglianza statunitense sul Mar Nero in una “sfacciata violazione del diritto internazionale”, costringendo le forze americane ad abbattere il veicolo aereo senza pilota, hanno detto gli Stati Uniti.

Mosca ha affermato che il drone statunitense ha manovrato bruscamente e si è schiantato in acqua a seguito di un incontro con aerei da combattimento russi che si sono lanciati per intercettarlo vicino alla Crimea, ma ha insistito sul fatto che i suoi aerei da guerra non hanno sparato con le loro armi o colpito il drone.

L’incidente, che ha sollevato le tensioni sulla guerra di Mosca in Ucraina, sembrava segnare la prima volta dal culmine della Guerra Fredda che un aereo statunitense è stato abbattuto dopo essere stato colpito da un aereo da guerra russo.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato informato dell’incidente dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, secondo il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby. Ha aggiunto che i funzionari del Dipartimento di Stato americano parleranno direttamente con le loro controparti russe e “esprimeranno le nostre preoccupazioni per questa intercettazione pericolosa e poco professionale”.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price l’ha definita una “sfacciata violazione del diritto internazionale”. Ha detto che gli Stati Uniti hanno convocato l’ambasciatore russo per presentare una protesta e l’ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, Lynne Tracy, ha fatto dichiarazioni simili a Mosca.

Il comando europeo degli Stati Uniti ha affermato in una dichiarazione che due caccia russi Su-27 “hanno effettuato un’intercettazione non sicura e non professionale” di un drone MQ-9 statunitense che operava all’interno dello spazio aereo internazionale sul Mar Nero.

Ha detto che uno dei combattenti russi “ha colpito l’elica dell’MQ-9, costringendo le forze statunitensi a far cadere l’MQ-9 in acque internazionali”. In precedenza, i Su-27 hanno scaricato carburante e volato davanti all’MQ-9 diverse volte prima della collisione in “modo sconsiderato, ambientalmente non corretto e non professionale”, ha dichiarato il comando europeo degli Stati Uniti in una dichiarazione da Stoccarda, in Germania.

“Questo incidente dimostra una mancanza di competenza oltre a essere pericoloso e poco professionale”, ha aggiunto.

Il generale dell’aeronautica statunitense James B. Hecker, comandante delle forze aeree statunitensi in Europa e in Africa, ha affermato che l’aereo MQ-9 stava “conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo russo, provocando un incidente e la completa perdita dell’MQ-9. Ha aggiunto che “in effetti, questo atto non sicuro e poco professionale da parte dei russi ha quasi causato la caduta di entrambi gli aerei”.

Il portavoce del Pentagono Air Force Brig. Il generale Pat Ryder ha detto che l’incidente è avvenuto alle 7:03 ora dell’Europa centrale (0603 GMT; 2:03 EST) in acque internazionali, e ben lontano dall’Ucraina, dopo che i jet russi avevano volato nelle vicinanze del drone per 30 a 40 minuti. Non sembrava esserci alcuna comunicazione tra gli aerei prima della collisione, ha aggiunto Ryder.

L’MQ-9 è in grado di trasportare munizioni ma Ryder non ha voluto dire se fosse armato. Gli Stati Uniti non hanno recuperato il drone precipitato, ha detto in una dichiarazione l’aeronautica americana in Europa, e nemmeno la Russia, ha detto Ryder.

Ha detto che sembra che anche l’aereo russo sia stato danneggiato nella collisione, ma gli Stati Uniti hanno confermato che l’aereo da guerra è atterrato, anche se Ryder non ha voluto dire dove.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che il drone statunitense stava sorvolando il Mar Nero vicino alla Crimea e si è intromesso nell’area che è stata dichiarata off limits dalla Russia come parte di quella che definisce la sua “operazione militare speciale” in Ucraina, costringendo i militari a far precipitare i combattenti per intercettare Esso.

“Come risultato di una brusca manovra, il drone MQ-9 è entrato in un volo incontrollabile con una perdita di quota e si è schiantato in acqua”, ha detto. “I combattenti russi non hanno usato le loro armi né hanno colpito il veicolo aereo senza pilota e sono tornati sani e salvi alla loro base”.

Mosca ha ripetutamente espresso preoccupazione per i voli dell’intelligence statunitense vicino alla penisola di Crimea, che la Russia ha annesso illegalmente all’Ucraina nel 2014. Il Cremlino ha accusato che fornendo armi all’Ucraina e condividendo informazioni di intelligence con Kiev, gli Stati Uniti e i suoi alleati si sono effettivamente impegnati nel conflitto.

Kirby ha sottolineato che l’incidente non scoraggerà gli Stati Uniti dal continuare le loro missioni nell’area.

“Se il messaggio è che vogliono dissuaderci o dissuaderci dal volare e operare nello spazio aereo internazionale, sopra il Mar Nero, allora quel messaggio fallirà”, ha detto Kirby. “Continueremo a volare e ad operare nello spazio aereo internazionale su acque internazionali. Il Mar Nero non appartiene a nessuna nazione”.

Il comando europeo degli Stati Uniti ha affermato che l’incidente ha seguito uno schema di azioni pericolose da parte di piloti russi durante l’interazione con aerei statunitensi e alleati nello spazio aereo internazionale, incluso il Mar Nero.

“Queste azioni aggressive da parte dell’equipaggio russo sono pericolose e potrebbero portare a calcoli errati e a un’escalation involontaria”, ha avvertito.

Il generale David Berger, comandante del Corpo dei Marines, ha affermato che questo tipo di collisione è la sua più grande preoccupazione, sia in quella parte dell’Europa che nel Pacifico.

“Probabilmente la mia più grande preoccupazione sia lì che nel Pacifico è un pilota o un capitano di nave russo o cinese aggressivo, o qualcosa si avvicina troppo, non si rende conto di dove si trovano e provoca una collisione”, ha detto Berger, in risposta a una domanda a un evento del National Press Club martedì.

Tra i continui combattimenti in Ucraina, martedì un missile russo ha colpito un condominio nel centro di Kramatorsk, uccidendo almeno una persona e ferendone altre nove in una delle principali roccaforti urbane dell’Ucraina nella regione orientale di Donetsk.

Le vittime sono almeno sette civili uccisi e 30 feriti in 24 ore, hanno detto le autorità ucraine.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha pubblicato un video che mostra i buchi nella facciata del basso edificio che ha subito il peso maggiore dello sciopero. L’impatto ha danneggiato nove condomini, un asilo, una filiale bancaria e due auto, ha detto il governatore regionale Pavlo Kyrylenko.

“Le truppe russe stanno colpendo edifici residenziali, scuole e ospedali, lasciando le città in fiamme e in rovina”, ha detto Kyrylenko.

Il presidente russo Vladimir Putin, parlando a un incontro con i lavoratori di una fabbrica di elicotteri nel sud della Siberia, ha nuovamente definito il conflitto in Ucraina come un conflitto esistenziale per la Russia.

“Per noi, non è un compito geopolitico”, ha detto Putin, “è il compito della sopravvivenza della statualità russa e la creazione di condizioni per il futuro sviluppo del nostro paese”.

La Russia ha accolto con favore una proposta di pace cinese per porre fine ai combattimenti, ma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che il rifiuto di Kiev di avere colloqui lascia a Mosca solo opzioni militari.

“Dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi”, ha detto Peskov ai giornalisti. “Data l’attuale posizione del regime di Kiev, ora è possibile solo con mezzi militari”.

L’assalto russo si è concentrato sulla devastata città orientale di Bakhmut, dove le truppe di Kiev hanno respinto gli attacchi russi per sette mesi e che è diventata un simbolo della resistenza dell’Ucraina, nonché un punto focale della guerra.

Zelenskyy ha discusso di Bakhmut con i vertici militari e sono stati unanimi nella loro determinazione ad affrontare l’assalto russo, secondo l’ufficio presidenziale.

“L’operazione difensiva a (Bakhmut) è di fondamentale importanza strategica per scoraggiare il nemico. È fondamentale per la stabilità della difesa dell’intera linea del fronte”, ha affermato Valerii Zaluzhnyi, comandante in capo delle forze armate dell’Ucraina.