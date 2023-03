Cisgiordania, le forze israeliane uccidono tre palestinesi

L’esercito israeliano afferma che le sue forze hanno sparato e ucciso tre uomini palestinesi che hanno aperto il fuoco sui soldati nella Cisgiordania occupata, l’ultimo spargimento di sangue in un’ondata di violenza durata un anno nella regione.

Il ministero della Salute palestinese ha detto che gli uomini sono stati uccisi domenica dal fuoco israeliano vicino alla città di Nablus e li hanno identificati come Jihad Mohammed al-Shami, 24 anni, Uday Othman al-Shami, 22 e Mohammed Raed Dabeek, 18.

L’esercito israeliano ha detto che “uomini armati hanno aperto il fuoco” contro una postazione dell’esercito vicino allo svincolo Jit a ovest di Nablus, con i soldati che hanno risposto con “fuoco vivo”.

“Tre uomini armati sono stati neutralizzati durante lo scontro a fuoco e un altro uomo armato si è consegnato alle forze”, ha detto l’esercito in un comunicato, osservando che nessuno dei soldati israeliani è rimasto ferito.

I soldati, membri dell’unità di ricognizione della fanteria d’élite Golani, hanno confiscato tre fucili M-16 e una pistola usati dai palestinesi, ha detto l’esercito.

La Brigata dei martiri di Al-Aqsa, una propaggine armata del partito Fatah del presidente palestinese Mahmoud Abbas, ha rivendicato come membri gli uomini uccisi.

Le tensioni tra le forze israeliane ei coloni da una parte ei palestinesi dall’altra si sono intensificate nell’ultimo anno.

Le forze israeliane hanno arrestato migliaia di palestinesi in Cisgiordania e ucciso più di 200 palestinesi, civili e combattenti. Più di 40 israeliani e cittadini stranieri sono morti in attacchi da parte di palestinesi nello stesso periodo.

Venerdì, un colono israeliano ha ucciso a colpi di arma da fuoco un palestinese nei pressi di un insediamento illegale nella Cisgiordania settentrionale occupata.

Il giorno prima, un uomo armato di Hamas ha aperto il fuoco a Tel Aviv, ferendo tre persone, una delle quali gravemente, prima di essere ucciso dalla polizia e dai passanti. Il gruppo ha affermato che l’attacco è stato una risposta a un raid israeliano che ha ucciso tre combattenti palestinesi in Cisgiordania quel giorno.

I raid israeliani sono diventati più letali quest’anno da quando è salito al potere un nuovo governo di estrema destra, che ha dato potere ai gruppi di coloni nella Cisgiordania occupata, che recentemente si sono scatenati nella città di Huwara in un attacco che è stato etichettato come un “pogrom”.

Gli insediamenti israeliani, illegali secondo il diritto internazionale, ospitano tra i 600.000 ei 750.000 coloni israeliani in tutta la Cisgiordania occupata e Gerusalemme est, nonostante i palestinesi cerchino la terra come parte di un futuro stato.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha espresso preoccupazione per la violenza dei coloni ebrei contro i palestinesi durante una visita in Israele giovedì.

In una conferenza stampa congiunta con il suo omologo israeliano Yoav Galant, Austin ha affermato che l’impegno di Washington per la sicurezza di Israele è “ferroso”, ma ha messo in guardia contro atti che potrebbero innescare maggiore insicurezza.