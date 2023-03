Guerra Ucraina: le truppe russe avanzano su Bakhmut

Due esplosioni sono state udite oggi nella città di Zaporizhzhia, nell’Ucraina Malgrado le voci di ritiro delle truppe, Kiev ribadisce di mantenere ancora il controllo su Bakhmut. “Ci sono combattimenti in città e anche nelle strade, ma grazie alle forze armate ucraine (i russi, ndr) non hanno ancora preso il controllo della città”, ha detto alla Bbc il vicesindaco di Bakhmut, Oleksandr Marchenko.

L’esercito afferma intanto che nelle ultime 24 ore ha respinto numerosi attacchi nella città. Sono oltre 200.000 i soldati russi morti o feriti dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio 2022: lo ha detto il Comandante supremo delle forze alleate della Nato in Europa, il generale statunitense Christopher Cavoli, definendo “incredibile” la portata della guerra.

I russi hanno usato per la prima volta in Ucraina una nuova potente bomba guidata del peso di 1,5 tonnellate progettata per colpire obiettivi altamente protetti a una distanza fino a 40 km grazie ai suoi 1.010 kg di esplosivo ad alto potenziale: lo riporta il sito Defense Express, che cita fonti anonime. Si tratta della bomba planante PAB-1500B, mostrata per la prima volta in Russia nel 2019.

L’ordigno è stato usato qualche settimana fa nella regione di Chernihiv, nel nord dell’Ucraina. Non si conosce quale sia stato l’obiettivo. Lunga 5,05 metri con un diametro di 40cm, la bomba può essere sganciata fino a 15 km di un’altitudine.

Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in seguito agli attacchi (11 in tutto) delle forze russe di ieri contro Kherson e l’omonima regione, nell’Ucraina meridionale, che sono state colpite 78 volte: lo ha reso noto l’Amministrazione militare regionale, come riportano i media ucraini.

“Gli invasori russi hanno bombardato il territorio della regione di Kherson 78 volte. Quasi 360 proiettili di mortai, MLRS (sistemi missilistici a lancio multiplo, ndr), artiglieria, carri armati e droni sono stati sparati contro insediamenti pacifici nella regione”, si legge nel messaggio.