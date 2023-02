Guerra Ucraina, Cremlino: “L’operazione militare russa continuerà”

Al momento la Russia non vede le condizioni per uno “sviluppo pacifico” della situazione in Ucraina, per cui l’operazione militare russa continuerà, ha detto il portavoce del Cremlino. Secondo l’ex presidente russo Medvedev la continua fornitura di armi occidentali a Kiev rischia di provocare una catastrofe nucleare globale: “La vita precedente dovrà essere dimenticata per secoli, fino a quando le macerie fumanti cesseranno di emettere radiazioni”.

La situazione intorno a Bakhmut, nella regione orientale di Donetsk dove sono in corso da tempo aspri combattimenti tra le truppe ucraine e russe, “sta diventando sempre più complicata”. Lo ha affermato il presidente ucraino nel suo consueto videomessaggio ai cittadini. Zelensky ha licenziato il capo delle forze militari congiunte, attive nel Donbass, Eduard Moskalov.

Pressing del presidente della commissione per gli affari esteri della Camera Usa, Michael McCaul, su Biden per fornire armi più avanzate all’Ucraina, come i jet o missili a lungo raggio, annunciando che il Congresso intende prendere provvedimenti in merito.

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken inizia domani la sua visita ufficiale in Kazakhstan, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche in Uzbekistan e poi in India per partecipare alla riunione ministeriale del G20 con l’obiettivo di aumentare il ruolo degli Stati Uniti nell’Asia centrale. ”E’ la mia prima visita come Segretario di Stato” Usa in questi Paesi, ha scritto Blinken su Twitter.

Ad Astana domani incontrerà il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev e i ministri degli Esteri delle cinque ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale, ovvero anche Kyrgyzstan, Tajikistan e Turkmenistan. Mercoledì partirà per l’Uzbekistan. Le cinque ex repubbliche sovietiche non hanno votato a sostegno della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite di condanna della Russia per l’aggressione dell’Ucraina.