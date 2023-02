Guerra Russia-Ucraina: accerchiata Bakhmut in Donbass

Prosegue l’offensiva di Mosca: la città di Bakhmut in Donbass accerchiata. Zelensky alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco: “Noi Davide contro il Golia russo”. Scholz invita a mandare tank all’Ucraina. Macron: “Non è il momento del dialogo con Putin”.

Presenti il segretario Nato Stoltenberg e il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi, che ieri ha incontrato il ministro Tajani. La Gran Bretagna propone un cambiamento del Trattato Atlantico della Nato per proteggere l’Ucraina da una futura aggressione russa, garantendo a Kiev un sostegno “a lungo termine”.

Il Pentagono annuncia di aver assegnato un contratto da 1 mld per la produzione di munizioni destinate a Kiev. Il presidente Usa Joe Biden terrà un discorso in vista del primo anniversario dell’inizio della “brutale e non provocata invasione dell’Ucraina” il 21 febbraio al Castello reale di Varsavia. È lo stesso giorno in cui è previsto il discorso di Putin.

Il capo della Nato, Jens Stoltenber, nel suo intervento alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza lanceràun appello per “dare all’Ucraina ciò di cui ha bisogno per vincere” la guerra. “Dobbiamo dare all’Ucraina ciò di cui ha bisogno per vincere e sopravvivere come nazione indipendente e sovrana in Europa”, dirà Stoltenberg secondo un’anteprima del suo intervento.

Il presidente americano Joe Biden userà il discorso in Polonia la settimana prossima per inviare un messaggio a Vladimir Putin, chiarendo che la Nato continuerà a sostenere gli sforzi bellici dell’Ucraina “per il tempo necessario”. Biden partirà lunedì per Varsavia per un breve viaggio che si svolge alla vigilia del primo anniversario dell’invasione russa, vedrà il presidente polacco Andrzej Duda ed esponenti dei Nove di Bucarest, parlerà per telefono con i leader di Gran Bretagna, Francia e Italia, ha annunciato la Casa Bianca.

Il principale evento pubblico durante la visita sarà il discorso pronunciato dal Castello Reale di Varsavia, incentrato su “come gli Stati Uniti hanno mobilitato il mondo per sostenere il popolo ucraino che difende la sua libertà e democrazia”, ​​ha dichiarato il portavoce John Kirby. “Il presidente Biden metterà in chiaro che gli Stati Uniti continueranno a stare con l’Ucraina… per tutto il tempo necessario”. “E sospetto che lo sentirete inviare messaggi anche a Putin, oltre che al popolo russo”. Kirby ha poi chiarito che Biden non ha intenzione di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il viaggio o di recarsi in Ucraina.