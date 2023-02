Guerra Russia-Ucraina: nuovo raid a Kramatorsk

“Almeno 5 persone sono rimaste ferite a seguito di un nuovo attacco missilistico su Kramatorsk, dopo quelli di ieri e di questa mattina: i russi preso di mira il centro della città con due razzi che hanno danneggiato un reparto pediatrico, 16 edifici e una scuola”. Lo ha riferito il capo militare regionale Pavlo Kyrilenko, citato dai media ucraini. Nell’attacco di ieri contro la città orientale tre persone sono morte e 21 sono rimaste ferite.

Mosca ha i mezzi per rispondere a coloro che la minacciano. Lo ha detto il presidente Vladmir Putin intervenendo da Volgograd per l’80esimo anniversario della vittoria dell’Armata Rossa sui nazisti nella battaglia di Stalingrado. E ha aggiunto: “La continuità di generazioni, valori, tradizioni: tutto questo è ciò che distingue la Russia, ci rende forti e fiduciosi in noi stessi, nella nostra ragione e nella nostra vittoria”.

In vista del vertice tra l’Unione Europea e l’Ucraina, il Consiglio ha stanziato il settimo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina del valore di 500 milioni di euro nell’ambito del Fondo europeo per la pace.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in Ucraina “E’ la mia quarta visita” a Kiev “ma stavolta non sono da sola” e “con i commissari europei e il governo ucraino allo stesso tavolo possiamo non solo aiutare il popolo ucraino, ma anche costruire un futuro nell’Ue per l’Ucraina”.

L’Ucraina si impegna a ”non colpire il territorio russo se” il suo esercito sarà dotato di ”missili a lungo raggio”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa dell’Ucraina Oleksii Reznikov, come riporta Ukriniform. “L’Ucraina ha bisogno di missili a lungo raggio che non consentano al nemico di mantenere le difese e costringerla a perdere” ed ”è pronta a coordinare gli obiettivi con i partner”, ha detto Reznikov.

“Se avessimo l’opportunità di colpire a una distanza di 300 chilometri, l’esercito russo non sarebbe in grado di mantenere le difese e sarebbe costretto a perdere. L’Ucraina è pronta a fornire qualsiasi garanzia che le vostre armi non saranno coinvolti in attacchi sul territorio russo. Abbiamo abbastanza obiettivi nel territorio temporaneamente occupato dell’Ucraina e siamo pronti a coordinare gli obiettivi con i nostri partner”, ha affermato.