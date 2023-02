Film, Serie Tv e documentari sul tennis da non perdere assolutamente

Su Netflix e Prime ci sono diverse serie tv sul tennis ma anche documentari, film e docufilm dedicati a questo sport tra i più seguiti, amati e praticati dagli appassionati, in ogni angolo del mondo.

Le sue radici antiche che risalgono alla fine del XIX secolo, lo rendono uno sport denso di record, non è un caso se sono sempre più presenti i dati, le news e le statistiche del tennis sui siti di scommesse online, segno dell’incredibile successo del Grande Slam.

Ecco quali sono i film, documentari, serie tv e docufilm, dedicati e ispirati al tennis, da non perdere assolutamente.

Il tennis su Amazon Prime

Se desideri affrontare una vera e propria preparazione mentale per i tornei più importanti, su Prime sono presenti tantissimi match storici fra i migliori atleti, una vera scorpacciata per interpretare al meglio le gare attraverso le quote tennis dei tornei Open e del Grande Slam.

Campi di Battaglia è un documentario breve ma intenso, che narra le imprese di Flavia Pennetta fino al suo trionfo agli US Open nel 2015, contro la connazionale Roberta Vinci: una finale tutta italiana.

Andy Murray Resurfacing, è un altro documentario che racconta le incredibili battaglie che questo tennista ha dovuto combattere contro gli infortuni, potenzialmente stiamo parlando di un “cyborg del tennis”, inarrestabile, nonostante la sua anca in titanio. Dal campo fino alla sua intimità domestica, Murray è raccontato e spiato a 360 gradi nelle quasi due ore di documentario.

Il tennis su Netflix

Break Point è una serie che racconta il tennista Nick Kyrgios, già pronta la seconda stagione in programma per il 2 giugno 2023 per un successo annunciato. La reputazione da genio ribelle, il talento unico e il botto agli Australian Open 2022, rendono questa serie particolarmente entusiasmante non solo per gli appassionati di questo sport.

Anche la puntata di Parole di Allenatore dedicata a Patrick Mouratoglou è un ottimo spunto per dare un’occhiata esterna a questo sport, osservare i dietro le quinte di Serena Williams e tutte le strategie che Patrick usa con i migliori tennisti al mondo.

La Miniserie Naomi Osaka è perfetta per chi vuole approcciare a questo sport ma anche per gli appassionati più curiosi, una campionessa del tennis in ascesa che non dimentica mai di lottare per i diritti umani.

Su Netflix è presente anche la serie tv The Prince of Tennis, tratta da un manga famoso di Takeshi Konomi. La storia narra di un asso del tennis che combatte le avversità per raggiungere il top del Ranking mondiale: fantasia e tantissimo sport.

Final set, conosciuto anche come Quinto Set

Questo film diretto da Quentin Reynaud e ha ottenuto un successo mondiale. La storia narra di un trentasettenne al tramonto della sua carriera, che cerca riscatto giocando il suo ultimo roland Garros, nonostante un ginocchio mezzo rotto e la forma fisica in declino. Una storia entusiasmante dove in ogni match, Thomas Edison dovrà battere non solo i suoi avversari ma anche i suoi demoni.