Guerra Ucraina: Kherson ancora sotto attacco

Kherson ancora sotto attacco da parte delle forze russe, che hanno colpito anche un ospedale, facendo almeno tre vittime e cinque feriti. Come denunciano le autorità locali, rilanciate dall’agenzia Unian, dalla mezzanotte la città ucraina è stata bombardata sette volte.

Gli obiettivi, secondo quanto riferito, sono stati dei quartieri residenziali. In seguito all’attacco risultano danneggiati un ospedale, una stazione degli autobus, il cortile di una scuola e anche veicoli civili. Almeno tre le vittime. Respinti attacchi nelle regioni di Donetsk e Luhansk.

Secondo il segretario del Consiglio per la sicurezza ucraina, Oleksii Danilov, la Russia starebbe preparando per il 24 febbraio una nuova ondata di offensive, esattamente a un anno dall’inizio dell’invasione. Medvedev attacca Crosetto sulla fornitura di armi a Kiev, definendolo “sciocco” ed “eccentrico”. La replica del ministro: “Pensi a metter fine alla guerra”. Zelensky torna a chiedere missili a lungo raggio.

La Corea del Nord ha negato di aver fornito armi a Mosca dopo che Washington l’ha accusata di aver consegnato razzi e missili al gruppo paramilitare russo Wagner, impegnato in Ucraina. “Cercare di offuscare l’immagine (della Corea del Nord, ndr) fabbricando qualcosa che non esiste è una seria provocazione che non può mai essere consentita e può solo innescare una reazione”, ha affermato oggi un alto funzionario del governo nordcoreano.

La scorsa settimana, il portavoce del Consiglio di sicurezza della Casa Bianca, John Kirby, ha diffuso alcuni filmati dell’intelligence statunitense che mostravano dei presunti vagoni ferroviari russi di ritorno dalla Corea del Nord carichi di equipaggiamento militare, inclusi razzi per il gruppo Wagner. Gli Stati Uniti hanno designato Wagner come “organizzazione criminale” e hanno annunciato l’intenzione di trasmettere questi filmati alle Nazioni Unite come parte delle sanzioni contro Pyongyang.