Guerra Ucraina: Berlino invia i Leopard, gli USA 31 tank Abrams

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato oggi al suo gabinetto l’invio di 14 Leopard 2A6 all’Ucraina. La Germania inoltre autorizzerà al più presto i partner che vogliono consegnare i propri tank a Kiev (un’ottantina in totale) ed in breve tempo comincerà anche l’addestramento delle forze ucraine.

Anche gli Stati Uniti invieranno 31 tank Abrams all’Ucraina, “l’equivalente di un battaglione ucraino”. Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca, aggiungendo che “gli Abrams sono i tank più potenti al mondo”. Zelensky si dice “sinceramente grato” e, nel suo videomessaggio serale, afferma che l’Ucraina conta sulla fornitura di missili e aerei a lungo raggio dagli alleati, nonché sull’espansione della cooperazione nell’artiglieria.

Putin accusa: “Le forze americane in Germania sono truppe d’occupazione”. L’esercito ucraino ha ammesso che Soledar, nel Donetsk, è stata presa dai russi. “Dopo mesi di duri combattimenti, le forze armate ucraine hanno lasciato la città per “ritirarsi sulle posizioni preparate”, ha dichiarato il portavoce militare della zona orientale Sergei Cherevaty, che però si è rifiutato di dire quando è avvenuta la ritirata.

Le truppe russe, nei mesi di occupazione, hanno saccheggiato capolavori artistici portandoli via dai musei di Mariupol, Melitopol e Kherson. Il ministro della cultura ucraino: “È in atto una battaglia contro la nostra identità”. Secondo l’Unesco, i siti culturali ucraini che hanno riportato danni durante il conflitto sono oltre 230.

Dai 31 carrarmati Abrams agli otto veicoli tattici, ammonta a 400 milioni di dollari il pacchetto di aiuti militari che gli Stati Uniti invieranno all’Ucraina e che rappresentano il “primo di un nuovo processo” di sostegno a Kiev. Dopo l’annuncio fatto dal presidente Joe Biden, il Pentagono è sceso nei dettagli: nel pacchetto di aiuti ci sono i 31 Abrams, tank da combattimento di terza generazione e impiegati dai Marines, proiettili da 120 millimetri e altre munizioni; otto veicoli tattici; equipaggiamento di sostegno ai veicoli blindati e fondi per finanziare l’addestramento, il mantenimento e il sostentamento dei soldati impiegati nell’uso dei blindati.

“L’addestramento – ha spiegato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, rispondendo ai giornalisti – non avverrà in Ucraina, ma il luogo non è stato ancora deciso”. In totale, gli Stati Uniti hanno garantito finora aiuti per 27,8 miliardi di dollari, che si aggiungono ai quasi 30 miliardi di dollari stanziati dall’inizio della crisi con la Russia, nel 2014.