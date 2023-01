Guerra Ucraina: Zelensky esorta il mondo ad aiutare l’Ucraina

Prosegue il World Economic Forum nella città svizzera. Ieri è intervenuto in videocollegamento il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha invitato il mondo a “non esitare, serve un approccio veloce nelle decisioni per aiutare l’Ucraina”. Poi ha aggiunto: “Non siamo stati noi a iniziare la guerra, ma siamo noi che dovremo finirla”.

Poi il segretario generale Stoltenberg ha assicurato: “La posizione della Nato non è cambiata, l’Ucraina diventerà un Paese membro”. In giornata ha parlato anche il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres: ha avvertito che il nostro Pianeta sta attraversando una “tempesta perfetta” e ha accusato le imprese energetiche di aver diffuso una “grande bugia” sulle loro responsabilità nel cambiamento climatico.

“Dobbiamo evitare che le misure di spesa” messe in campo dai governi nazionali “per affrontare la crisi energetica restino universali e illimitate nel tempo. Questo potrebbe essere pericoloso” per i conti pubblici, “è necessario passare a misure più mirate”, ha detto invece il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha parlato del conflitto in Ucraina: “Per far finire la guerra, l’aggressione della Russia deve fallire”. Secondo il report congiunto del World Economic Forum e Boston Consulting Group, dal titolo Protectionism, Pandemic, War, and the Future of Trade, per la prima volta in 25 anni il commercio globale crescerà a un ritmo più lento del Pil e nei prossimi dieci anni registrerà un +2,3%, meno dell’aumento del 2,5% previsto per la crescita economica globale.

Sostenere l’Ucraina “è anche nei nostri interessi”: lo ha affermato Avril Haines, direttrice della US National Intelligence, intervenendo al World Economic Forum di Davos. Haines ha infatti spiegato che “il conflitto in Ucraina ha un impatto mondiale, un impatto economico e anche delle conseguenze sulla forza delle nostre alleanze e sulla capacità di dare risposte a future possibili crisi”. Per Kiev “sarà fondamentale continuare a ricevere armi” e “credo che il presidente (Biden, ndr) continuerà a fornire armi”, ha aggiunto Haines.