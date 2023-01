Guerra Russia-Ucraina: la Russia sta potenziando le forze armate

Le forze armate russe saranno potenziate con profondi cambiamenti e aumenteranno fino a 1,5 milioni di effettivi tra il 2023 e il 2026. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, citato dalle agenzie russe. Saranno potenziate in particolare le capacità di combattimento della Marina, delle forze aerospaziali e quelle missilistiche.

Soldati ucraini sono arrivati in Usa per imparare ad usare il sistema di difesa aerea americano Patriot per difendere il proprio Paese dagli attacchi missilistici russi. Intanto cresce ad almeno 40 morti e 100 feriti, il bilancio dell’attacco russo a un condominio di Dnipro, in Ucraina.

Mons. Sviatoslav Shevchuk, capo dei greco-cattolici ucraini accusa Mosca di aver usato contro civili il missile X-22, chiamato ‘killer delle portaerei’. Mosca nega di aver voluto bombardare l’edificio e rilancia contro i tank inviati da Londra. Kiev annuncia ‘di aver individuato i nomi di sei membri dell’esercito russo coinvolti nell’attacco.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non crede che la Russia possa usare un’arma nucleare: “Io ritengo che non sia vantaggioso per loro. Per questo non ci credo molto”.

Secondo il professore Massimo Federico, studioso di lungo corso e consulente scientifico del Dipartimento di Ematologia dell’Istituto nazionale di Kiev, il leader russo soffrirebbe di una malattia che avrebbe anche problemi neuropsicologici e che si manifesterebbe con il volto a forma di luna, un effetto notato da tanti sull’inquilino del Cremlino. “La notizia della malattia è ormai di dominio pubblico, così come che sia circondato da medici oncologi, soprattutto specialisti della tiroide”, sottolinea l’esperto.

Joe Biden e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno parlato in un colloquio telefonico del continuo sostegno all’Ucraina contro l’aggressione della Russia. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota sulla telefonata. “I due leader hanno discusso del fermo supporto all’Ucraina e hanno condannato l’aggressione della Russia. Il presidente Biden e il cancelliere Scholz hanno anche parlato dell’assistenza militare a Kiev”, si legge nel comunicato.