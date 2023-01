L’ex presidente Bolsonaro indagato per l’assalti ai palazzi istituzionali

La Corte Suprema del Brasile ha accettato di indagare se l’ex presidente Jair Bolsonaro abbia incitato la folla di estrema destra che ha saccheggiato il Congresso del paese, la corte suprema e gli uffici presidenziali, una rapida escalation nell’indagine che mostra che l’ex leader potrebbe affrontare conseguenze legali per un movimento estremista che ha contribuito a costruire.

Il giudice Alexandre de Moraes ha accolto una richiesta dell’ufficio del procuratore generale di includere Bolsonaro nell’indagine più ampia, citando un video che l’ex presidente ha pubblicato su Facebook due giorni dopo la rivolta. Ha affermato che Luiz Inácio Lula da Silva non è stato eletto alla carica, ma piuttosto è stato scelto dalla Corte Suprema e dall’autorità elettorale brasiliana.

Sebbene Bolsonaro abbia pubblicato il video dopo la rivolta e lo abbia cancellato in mattinata, i pubblici ministeri hanno sostenuto che il suo contenuto era sufficiente per giustificare un’indagine preventiva sulla sua condotta.

Altrimenti, Bolsonaro si è astenuto dal commentare le elezioni dalla sua sconfitta del 30 ottobre. Ha ripetutamente alimentato dubbi sull’affidabilità del sistema di voto elettronico prima del voto, successivamente ha presentato una richiesta di annullamento di milioni di schede votate utilizzando le macchine e non ha mai concesso.

Nessuna delle affermazioni dell’ex presidente è stata provata e i risultati delle elezioni sono stati riconosciuti legali da diversi politici, inclusi alcuni alleati di Bolsonaro e diversi governi stranieri.

Si è stabilito in un sobborgo di Orlando da quando ha lasciato il Brasile alla fine di dicembre e ha saltato il giuramento del 1° gennaio del suo successore di sinistra, e alcuni legislatori democratici hanno esortato il presidente Joe Biden a cancellare il suo visto.

In seguito alla decisione della giustizia venerdì scorso, l’avvocato di Bolsonaro Frederick Wassef ha dichiarato in una dichiarazione che l’ex presidente “ripudia con veemenza gli atti di vandalismo e distruzione” dell’8 gennaio, ma ha accusato i presunti “infiltrati” della protesta – qualcosa che i suoi sostenitori di estrema destra hanno anche sostenuto.

La dichiarazione afferma anche che Bolsonaro “non ha mai avuto alcuna relazione o partecipazione con questi movimenti sociali spontanei”.

Le autorità brasiliane stanno indagando su chi abbia permesso ai sostenitori radicali di Bolsonaro di prendere d’assalto le sedi del potere nel tentativo di ribaltare i risultati delle elezioni di ottobre. Gli obiettivi includono coloro che hanno convocato i rivoltosi nella capitale o pagato per trasportarli e il personale di sicurezza locale che potrebbe essersi fatto da parte per consentire il caos.

Gran parte dell’attenzione finora si è concentrata su Anderson Torres, l’ex ministro della giustizia di Bolsonaro, che è diventato il capo della sicurezza del distretto federale il 2 gennaio, ed era negli Stati Uniti il ​​giorno della rivolta.

De Moraes ha ordinato l’arresto di Torres questa settimana e ha aperto un’indagine sulle sue azioni, che ha definito “negligenza e collusione”. Nella sua decisione, resa pubblica venerdì, de Moraes ha affermato che Torres ha licenziato i subordinati e lasciato il paese prima della rivolta, un’indicazione che stava deliberatamente gettando le basi per i disordini.

Il tribunale ha anche emesso un mandato di arresto per l’ex capo della sicurezza, che deve tornare entro tre giorni o il Brasile chiederà la sua estradizione, ha detto venerdì il ministro della Giustizia Flávio Dino.

Torres ha negato ogni illecito e il 10 gennaio ha dichiarato su Twitter che avrebbe interrotto la sua vacanza per tornare in Brasile e presentare la sua difesa. Tre giorni dopo, questo deve ancora accadere.

Il ministro ha indicato un documento che la polizia federale brasiliana ha trovato durante la perquisizione della casa di Torres; un progetto di decreto che avrebbe preso il controllo dell’autorità elettorale del Brasile e potenzialmente ribaltato le elezioni. L’origine e l’autenticità del documento non firmato non sono chiare e non si sa se Bolsonaro o i suoi subordinati abbiano preso provvedimenti per attuare la misura che sarebbe stata incostituzionale, secondo gli analisti e l’Accademia brasiliana di diritto elettorale e politico.

Ma il documento “rientrerà nelle indagini della polizia, perché rivela in modo ancora più completo l’esistenza di una catena di persone responsabili degli eventi criminali”, ha detto Dino, aggiungendo che Torres dovrà informare la polizia che lo ha redatto.

Non riuscendo ad avviare un’indagine contro l’autore del documento oa denunciarne l’esistenza, Torres potrebbe essere accusato di inadempienza, ha affermato Mario Sérgio Lima, analista politico di Medley Advisors.

Torres ha detto su Twitter che il documento è stato probabilmente trovato in una pila insieme ad altri destinati alla triturazione, e che è trapelato fuori contesto alimentando false narrazioni volte a screditarlo.

Dino ha detto ai giornalisti venerdì mattina che non è stato ancora stabilito alcun collegamento tra la rivolta nella capitale e Bolsonaro.

Sempre venerdì sera, in Brasile sono stati sospesi i popolari account sui social media di diverse figure di spicco della destra in risposta a un’ingiunzione del tribunale, che il giornalista Glenn Greenwald ha ottenuto e dettagliato durante una trasmissione in diretta sui social media.

L’ordine, emesso anche dal giudice de Moraes, è stato diretto a sei piattaforme di social media e ha stabilito un termine di due ore per bloccare gli account o affrontare multe. Gli account appartengono a un influencer digitale, uno YouTuber recentemente eletto legislatore federale, un conduttore di podcast nello stampo di Joe Rogan e un pastore evangelico e senatore eletto, tra gli altri.