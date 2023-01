Assalto all’edificio del Congresso Nazionale in Brasile

Presi di mira anche la Corte Suprema e il palazzo presidenziale.

I sostenitori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro che si rifiutano di accettare la sua sconfitta elettorale hanno preso d’assalto il Congresso, la Corte Suprema e il palazzo presidenziale nella capitale domenica, una settimana dopo l’insediamento del suo rivale di sinistra, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Migliaia di manifestanti hanno scavalcato le barricate di sicurezza, sono saliti sui tetti, hanno rotto le finestre e hanno invaso tutti e tre gli edifici, che sono collegati dalla vasta Piazza dei Tre Poteri a Brasilia. Alcuni hanno chiesto un intervento militare per riportare al potere l’estrema destra Bolsonaro o per estromettere Lula dalla presidenza.

Il canale televisivo Globo News ha mostrato i manifestanti che vagavano per il palazzo presidenziale, molti dei quali indossavano i colori verde e giallo della bandiera nazionale che sono diventati anche il simbolo del movimento conservatore della nazione, cooptato da Bolsonaro.

L’ex presidente, volato negli Usa prima dell’insediamento di Lula, non ha commentato quanto accaduto domenica. Anche i canali social dei suoi tre figli legislatori sono rimasti in silenzio.

Verso le 17:30 ora locale, meno di tre ore dopo l’assalto, le forze di sicurezza sembravano riprendere il controllo del palazzo presidenziale e dei dintorni della Corte Suprema, mentre migliaia di manifestanti rimanevano intorno al Congresso e sul suo tetto.

Gli incidenti hanno ricordato l’assalto del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti da parte dei sostenitori dell’allora presidente Donald Trump. Gli analisti politici hanno avvertito per mesi che un assalto simile era una possibilità in Brasile, dato che Bolsonaro ha seminato dubbi sull’affidabilità del sistema di voto elettronico della nazione – senza alcuna prova. I risultati sono stati riconosciuti legittimi dai politici di tutto lo spettro, nonché da dozzine di governi stranieri.

A differenza dell’attacco del 2021 negli Stati Uniti, è probabile che pochi funzionari lavorassero di domenica al Congresso brasiliano e alla Corte Suprema.

I video sui social media hanno mostrato una presenza limitata della polizia militare della capitale; uno mostrava ufficiali in attesa mentre le persone si riversavano nel Congresso, con uno che usava il suo telefono per registrare immagini. La segreteria della sicurezza della capitale non ha risposto immediatamente alla richiesta dell’Associated Press di commentare la relativa assenza della polizia.

“Le autorità brasiliane hanno avuto due anni per imparare la lezione dall’invasione del Campidoglio e per prepararsi a qualcosa di simile in Brasile”, ha detto Maurício Santoro, professore di scienze politiche all’Università Statale di Rio de Janeiro. “Le forze di sicurezza locali a Brasilia hanno fallito in modo sistematico nel prevenire e rispondere alle azioni estremiste nella città. E le nuove autorità federali, come i ministri della giustizia e della difesa, non sono state in grado di agire in modo deciso».

Il governatore del distretto federale Ibaneis Rocha ha confermato su Twitter di aver licenziato il capo della pubblica sicurezza della capitale, Anderson Torres.

I sostenitori di Bolsonaro hanno protestato contro la vittoria elettorale di Lula dal 30 ottobre, bloccando strade, incendiando veicoli e radunandosi davanti agli edifici militari, cercando l’intervento delle forze armate. Molti di loro hanno affermato che i risultati delle elezioni erano fraudolenti o inaffidabili.

“Questo assurdo tentativo di imporre la propria volontà con la forza non prevarrà”, ha twittato il ministro della Giustizia Flavio Dino. “Il governo del Distretto Federale ha assicurato che ci saranno rinforzi. E le forze a nostra disposizione sono al lavoro”.

Il presidente della Camera bassa Arthur Lira ha dichiarato su Twitter: “Il Congresso non ha mai negato la voce a coloro che vogliono manifestare pacificamente. Ma non darà mai spazio a disordini, distruzioni e atti di vandalismo”.