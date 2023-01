Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Pace solo quando saranno espulsi”

La tregua unilaterale annunciata da Mosca non porta la pace nemmeno per il Natale ortodosso. Secondo il vice capo dell’ufficio presidenziale di Kiev, Kyrylo Tymoshenko, alcuni missili hanno bersagliato una caserma dei pompieri a Kherson, nel sud del Paese.

Testimoni, inoltre, riferiscono di colpi d’artiglieria sparati dalle posizioni dei filo-russi nel Donetsk, mentre il governatore ucraino di Luhasnk, Serhiy Haidai, ha sostenuto che sono stati lanciati 14 missili dall’entrata in vigore del cessate il fuoco. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, invece, l’esercito russo continuerà a rispettare il cessate il fuoco unilaterale ordinato da Putin.

“Nonostante il fuoco di artiglieria delle forze armate ucraine su aree popolate e posizioni russe, le truppe russe proseguiranno ad attuare il regime di cessate il fuoco fino a mezzanotte (secondo l’orario russo, le 22 in Italia ndr),” ha affermato il ministero in una nota.

Lo stesso Putin, intanto, ha assistito da solo alla messa per la ricorrenza, officiata nella Cattedrale dell’Annunciazione del Cremlino a Mosca. I ministri della Giustizia di molti Paesi si riuniranno a Londra a marzo per una conferenza a sostegno della la Corte penale internazionale (Cpi) che indaga su presunti crimini di guerra in Ucraina. Lo ha annunciato il governo britannico.

A fare i conti dopo le sanzioni occidentali è il Bloomberg Billionaires Index: si tratterebbe di una perdita di 330 milioni al giorno da quando il Cremlino ha invaso l’Ucraina. Tra i miliardari che hanno perso di più c’è Roman Abramovich: la sua fortuna è in calo del 57%, a 7,8 miliardi di dollari. Solo nel Regno Unito sono stati congelati più di 18 miliardi di sterline di beni appartenenti a oligarchi e altri russi, con sanzioni imposte a 1.271 persone.