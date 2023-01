Il presidente ucraino annuncia attacchi russi più intensivi

Il presidente ucraino Zelensky torna a puntare il dito contro la strategia russa e a mettere in guardia dal pericolo di nuovi, massicci attacchi: “Sono passati solo due giorni dall’inizio dell’anno e il numero di droni iraniani abbattuti sull’Ucraina è già più di ottanta. Questo numero potrebbe aumentare nel prossimo futuro – spiega- ci risulta che la Russia stia pianificando un attacco prolungato con gli Shahed. Potrebbe puntare sull’esaurimento. Sull’esaurimento della nostra gente, della nostra difesa aerea, del nostro settore energetico”.

Secondo le Forze armate ucraine, l’attacco alla base militare russa nel Donetsk del 31 dicembre avrebbe causato 400 morti: sono, invece, 63 le vittime dell’attacco secondo Mosca. Le bombe russe intanto continuano a colpire Kiev e diversi oblast ucraini, con l’antiaerea entrata in funzione nella capitale. Le autorità di Kiev esortano i residenti a ridurre il consumo di elettricità perché gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche, per il terzo giorno consecutivo, hanno causato molti danni.

“La vita è sopravvalutata”, bisogna essere pronti a morire. Mentre sale il numero di soldati russi morti sul fronte ucraino, la televisione russa invita a non aver paura della morte, con un chiaro riferimento al conflitto in Ucraina, riferisce il sito Ukrainska Pravda.

“La vita è grandemente sopravvalutata. Perché temere quello che è inevitabile? Alla fine andremo in cielo. La morte è la fine di un cammino terreno e l’inizio di un altro… vale la pena vivere solo per quello per cui si è pronti a morire”, ha detto il giornalista televisivo Vladimir Solovyov, noto propagandista del Cremlino, parlando ad una trasmissione dell’emittente di stato russa Rossiya 1. Altri partecipanti alla trasmissione, racconta ancora Ukrainska pravda, hanno annuito, aggiungendo che prima i russi vivevano giorno per giorno, mentre oggi hanno “un obiettivo più alto”.